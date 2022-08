Nyt forslag: Skatte- og afgiftsstop

Hvis Venstres Troels Lund Poulsen var finansminister, havde han foreslået et skatte- og afgiftsstop.

Det siger Venstres finansordfører forud for regeringens præsentation af sit finanslovsforslag for 2023 onsdag eftermiddag.

En række elementer fra regeringens forslag til statens budget for det kommende år er allerede sluppet ud i flere medier.

- Der er brug for en ansvarlig politik. Derfor appellerer jeg også til, at der nu kan opstå et flertal, der kan sikre et skatte- og afgiftsstop.

- Denne regering har hævet skatter og afgifter med over ti milliarder kroner de seneste tre år, og dermed bevidst gjort det dyrere at være virksomhed og dansker, siger Troels Lund Poulsen.

Faldende huspriser og en faldende vækst i dansk økonomi lægger Troels Lund Poulsen blandt andet mærke til.

- Vi kan ikke alene i Danmark styre verdensøkonomien. Men en sikker hånd på rattet er med til at sikre, at man ikke bliver ved med at skrue på skatte- og afgiftsknappen, siger han.

Regeringen har blandt andet sat penge af til at hjælpe de borgere, der i øjeblikket er hårdt ramt af de stigende priser i samfundet. Altså inflationshjælp.

Der er sat to milliarder kroner af i udspillet til finansloven for næste år. Det har Ritzau og flere andre medier erfaret.

- Vi har allerede lavet en række initiativer for danskerne, der er hårdt ramt, men inflationen forsvinder ikke i morgen, desværre. Så der skal være noget tørt krudt også til næste år, sagde finansminister Nicolai Wammen (S) til TV 2 tirsdag.

Til det siger Troels Lund Poulsen:

- De to milliarder kroner, eller hvad regeringen måtte lægge op til, det kommer vi til at diskutere, når forhandlingerne begynder. Det afgørende er, at de penge, man vil bruge, er målrettet til dem, der har det sværest, at vi ikke oplever en varmecheck 2,0.

Han henviser til sagen om de uberettigede eller manglende varmechecks, som har fyldt i den politiske dagsorden på det seneste.

Tidligere på måneden kom det frem, at godt 400.000 husstande havde fået udbetalt checken til at betale høje gasregninger, selv om flere af dem havde skrottet deres gasfyr for længe siden.