Nyt fra Skat: Dit kørselsfradrag falder til næste år

Skatterådet sænker satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse i 2021. Til gengæld kan du få skattefri godtgørelse for kørsel på el-løbehjul

Der er dårligt nyt til pendlere og folk, som fører egen bil i arbejdstiden. Til gengæld er der fra 1. januar godt nyt til lønmodtagere, som kører på el-løbehjul i embeds medfør.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Skattestyrelsen.

Skatterådet har nemlig i dag sænket de satser for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse, som gælder til næste år.

’Vi forventer en lavere benzinpris i 2021. Men det spiller også ind, at bilerne fortsat kører længere på literen’, forklarer Jane Bolander, formand for Skatterådet, i pressemeddelelsen.

Kilde: Skattestyrelsen

For kørsel til og fra jobbet er der stadig ikke fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde. Det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger.

Og de pendlere – som er omfattet af et særligt forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner - får fortsat ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km, skriver Skattestyrelsen.

Pendlere fra de særlige yderkommuner vil derfor i 2021 få et fradrag på 1,90 kroner for samtlige kilometer ud over de første 24 kilometer, oplyser Skattestyrelsens presseafdeling til Ekstra Bladet. Men altså dog et lavere fradrag end i år.

Kørsel i egen bil på jobbet

Arbejdsgiverens skattefri befordringsgodtgørelse kan stadig udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil. Men satserne falder altså yderligere.

Kilde: Skattestyrelsen

Egen cykel, knallert og el-løbehjul

Arbejdsgiverens skattefri godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter på jobbet vil i 2021 fortsat udgøre 0,54 kr./km. Samtidig har Skatterådet som noget helt nyt besluttet, ’at erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul kan godtgøres efter samme sats’.

'Vi har besluttet, at man kan bruge den samme sats til erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul, som kan bruges ved erhvervsmæssige brug af egen cykel og knallert', forklarer Jane Bolander i pressemeddelelsen.