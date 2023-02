Nyt 'Hogwarts'-portræt på Borgen afsløret: Her er prisen

Forhenværende formand for Folketinget Henrik Dam Kristensen har som sine forgængere fået malet et fornemt portræt, der nu skal op at hænge på Christiansborg

Traditionen tro bliver Folketingets formand portrætteret og får maleriet afsløret efter sin afgang på posten, og for den mangeårige socialdemokrat Henrik Dam Kristensen var det ingen undtagelse.

Og hvis man skal tro kunstmaleren Mads Rye, der blev udpeget som portrætmaler til opgaven, så er det nu et vaskeægte 'Hogwarts'-maleri, der er er flyttet ind på Christiansborg.

Som i Harry Potter-universet er billedet nemlig så levende, at det nærmest bevæger sig, lød forklaringen fra Mads Rye efter afsløringen af billedet.

Den slags magi er naturligvis ikke gratis.

Folketinget oplyser til Ekstra Bladet, at billedet har kostet 175.000 kroner. Ifølge Folketinget er der afsat en ramme for, hvad sådan et portræt må koste, og beløbet er indenfor skiven, lyder meldingen.

Giver ik' 85 kroner for en latte

Ifølge Henrik Dam Kristensens afløser på posten som Folketingets formand, Søren Gade (V), så måtte man dog forstå, at Henrik Dam Kristensen selv er en vaskeægte jyde.

- Vi ligner hinanden på flere punkter. Som jyder kvier vi os ved at betale 85 kroner for en kop latte på en café i København, lød det fra Søren Gade i hans tale, der fik salen til at grine.

Han fortsatte:

- Og så kører vi begge i tyske dieselbiler, fordi de holder prisen og kører langt på literen. Det kan vi jyder godt lide.

Henrik Dam Kristensen sammen med sit portræt. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det koster det jo

Men når det kommer til portrætmalerier, så mener Henrik Dam Kristensens indre jyde altså ikke, at 175.000 kroner er for dyrt.

- Jeg er faktisk meget glad for det billede. Jeg har valgt ham (Mads Rye, red.) fordi jeg gerne ville have et meget klassisk portræt. Jeg var ikke så meget i tvivl om, at det var ham, der skulle lave det, siger Henrik Dam Kristensen.

- Søren Gade nævnte i sin tale, at I godt kunne blive lidt forargede over at bruge 85 kroner på en kop kaffe. Jeg kan forstå, at billedet har kostet 175.000 kroner. Kilder det ikke også lidt i dit jyde-gen, så?

- Jamen prøv at høre. Den slags ting koster jo det, det koster. Hvis jeg er herovre og skal i Lagkagehuset, så ved jeg, hvad tingene koster, og jeg ved hvad de koster ovre i Grindsted. Sådan er det jo, ikke.

- Enten skal man portrættere formænd og statsministre, og så skal dem der gør det have den løn, de skal have. Og ellers skal man jo ikke gøre det.

- Men du ville så gerne have det?

- Ja, det ville jeg da gerne, siger Henrik Dam Kristensen.