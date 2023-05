Nyt it-kaos hos politiet: - Det er bekymrende

Det sejler hos it-projekterne hos politiet, hvor afgørende nye it-systemer bliver forsinket og fordyret på stribe. Senest er et stort, nyt system til håndtering af billeder og video kommet i problemer.

Så grelt står det til, at Rigspolitiet nu er i gang med en 'replanlægning' for at finde ud af, hvilke systemer man skal forsøge at gennemføre.

Alvoren er så stor, at justitsminister Peter Hummelgaard (S) nu må indkalde partierne bag Politi-forliget til krisemøde.

- Der bliver sandsynligvis behov for at træffe nogle svære, men nødvendige valg.

- Med Rigspolitiets vurdering af, hvilke projekter der skal prioriteres frem for andre, vil jeg sammen med partierne bag politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale drøfte, hvordan vi bedst muligt håndterer problemerne med politiets opgaveportefølje, skriver han i svar til Folketinget.

Der er svære valg foran Rigspolitiet, når det kommer til it, skriver justitsminister Peter Hummelgaard (S) i et Folketingssvar. / Foto: Jonas Olufson

Annonce:

Bekymrende

Udviklingen får Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, til at rynke brynene:

- Det lyder ekstremt bekymrende. Man må sige, at it-satsningerne hænger i laser. Vi har heldigvis mange dygtige betjente, der hver dag arbejder hårdt for at få tingene til at hænge sammen.

- Men jeg er da bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få. Det skulle jo lette politiets arbejde, dette her.

De konservatives retsordfører, Mai Mercado, håber på, at det kommende møde vil give klarhed over problemets omfang.

- Indtil videre har vi fået en sludder for en sladder fra ministeriet. Og det er ikke tilfredsstillende, siger hun.

Ifølge Rigspolitiet er problemerne med it-udviklingen udløst af 'en generel mangel på specialiserede it-kompetencer'. Og de kan i den grad mærkes.

Annonce:

System på system

Det er de helt store satsninger, der sejler. Midt i april kom det frem, at det store Pol-Disp-projekt, der skal styre operationer for hele politiet landet over, er forsinket til mindst 2026 og bliver et ukendt beløb dyrere end ventet.

Og i starten af maj er det så Polmedia, der oplever 'væsentlige ændringer i tidsplan og udgifter', som det fremgår af et aktstykke.

- Det er aktuelt ikke muligt at fastlægge en opdateret tidsplan eller at beregne de samlede økonomiske konsekvenser, skriver Justitsministeriet ildevarslende.

Det er ikke et uvæsentligt it-system, der her er forsinket. Ifølge aktstykket skal systemet:

- Resultere i et betydeligt kvalitetsløft af politiets opgavevaretagelse, hurtigere indledende indsamling og sortering i store og voksende audiovisuelle datamængder, markant nemmere tværgående samarbejde, et løft af sikkerheden for denne type tekniske bevisdata og et løft af persondatabeskyttelsen.

Vurderingen er, at projektet bliver 18-24 måneder forsinket, og at omkostningerne stiger til omkring 250 millioner kroner.