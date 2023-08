Nyt job: Asger Juhl til Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti har hyret Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Asger Juhl.

Juhl, der stoppede som chefredaktør i juli efter blot ni måneder, skal i stedet være kampagnechef i Dansk Folkeparti - i første omgang for Anders Vistisens bestræbelser på at blive genvalgt til Europa-Parlamentet.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

- I mange år har jeg dækket politik udefra, og nu har jeg fået muligheden for at være med i maskinrummet og se, hvordan politik fungerer indefra. Det glæder jeg mig meget til. Jeg ser både frem til den faglige udfordring og til at arbejde sammen med de dygtige folk i organisationen, udtaler Asger Juhl.

Ifølge pressemeddelelsen skal Asger Juhl i den nye stilling både få arbejdsopgaver med pressehåndtering, ledelse og strategisk rådgivning i forhold til politik og kommunikation.

Annonce:

Det bliver dermed også Asger Juhl, der får opgaven med valgkampen i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget til næste år.

Rig erfaring

Asger Juhl har også tidligere arbejdet med kommunikation for private aktører. Blandt andet stod han før sin tid på Ekstra Bladet for en podcastserie ved navn 'Radio Tegl', der blev produceret for brancheorganisationen Dansk Tegl, der forener danske tegl- og kalkproducenter.

Derudover stod Asger Juhl samtidig i spidsen for det nu lukkede medie Den Uafhængige, før han skiftede til Ekstra Bladet. Før dette var han radiovært på det ligeledes hedengangne Radio 24Syv.

Asger Juhl stopper på Ekstra Bladet

Det er kun halvanden måned siden, Asger Juhl stoppede som chefredaktør på Ekstra Bladet.

Juhl forklarede selv om sin exit, at han aldrig fandt sig til rette på Ekstra Bladet.

Annonce:

- Grunden til, at jeg stopper, er, at jeg aldrig rigtig fandt mig til rette på Ekstra Bladet. Journalistisk ledelse handler i høj grad om at finde den rigtige modus med medarbejderne. Her må jeg desværre erkende, at vi ikke fandt den balance, som jeg mener er afgørende for at kunne skabe den rigtige udvikling af Ekstra Bladets journalistik.

Kampagner

Også arbejdet med kampagner har Asger Juhl erfaring med. I sin tid på Ekstra Bladet havde Asger Juhl ansvaret for avisens kampagne-indsatser og deltog sågar i en happening tidligere på året, hvor 'Cirkus Wammen' blev opført foran Finansministeriet.

Her deltog Asger Juhl som en blå elefant.

Asger Juhl deltog i Cirkus Wammen. Foto: Henning Hjorth