Nyt job til tidligere V-minister: Nu skal han på skærmen

Forhenværende uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind (V), og Henrik Sass Larsen (S) har tidligere kæmpet mod hinanden på hver deres fløj i Folketinget.

Senere slået pjalterne sammen for at kæmpe for et bedre vandtryk i København.

Og nu springer de ud som tv-værter sammen.

De to tidligere kamphaner får debut på TV 2 News 3. oktober, hvor de vil vælge de historier, som de vil diskutere på landsdækkende tv. Titlen på det nye program bliver 'Pind og Sass'.

- Er du sur? spørger Søren Pind sin nye ven på en bænk i en trailer til programmet.

Det svarer Henrik Sass Larsen ikke på, men han konstaterer, at han er blevet ældre.

Takterne lyder bekendte, selvom det nu er to år siden, at TV 2 News skrottede et lignende program. Dengang var værterne også to politikere, to mænd og ja, måske sure. Dengang var titlen også lige så opfindsom som den nye, men hed 'Ellemann og Lykketoft'.

I fuld ornat

Nu sidder Søren Pind og Henrik Sass Larsen i jakkesæt og diskuterer om de er blevet ældre og sure.

Det var ellers lige præcis derfor, at Søren Pind 1. maj annoncerede, at han ville forlade dansk politik. Dengang i fuld ministeruniform.

Søren Pind tog afsked med ministerium og kolleger i fuld ministeruniform. Foto: Mads Claus Rasmussen

- Jeg følte ikke, at jeg kunne levere det allersidste, så i stedet for at blive en sur gammel mand, ville jeg gerne forlade dansk politik, mens jeg var rigtig glad, fortalte Pind til TV 2,d a han sagde op som minister.

Det var en afkræftet Pind, måtte man forstå, der tog afsked med sit ministerium og dansk politik.

- Jeg har brugt mine kræfter siden jeg var 15 på det her, og jeg havde egentlig ikke, da jeg gik ind i politik, forestillet mig at det skulle være en livsbeskæftigelse, fortalte han.

Nu er batterierne ladet op, og han er klar til et nyt projekt på skærmen.