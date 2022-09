Nyt løn-forslag: - Det klinger hult

Under søndagens debat mellem de tre statsministerkandidater, åbnede statsminister Mette Frederiksen op for, at der skal være bedre løn- og arbejdsvilkår på landets sygehuse. Men den pludselige vilje til at tale om løn på sygehusene bliver modtaget med udbredt skepsis blandt sygeplejersker

Piben har fået en anden lyd.

For et år siden strejkede flere hundrede sygeplejerske i den tilspidsede konflikt for bedre løn og arbejdsvilkår, men forhåbningerne blev bremset af Mette Frederiksen, der ikke ville give sygeplejerskerne mere i løn.

Men nu har tingene ændret sig. Eller hvad?

Under søndagens debat mellem de tre statsministerkandidater, Mette Frederiksen, Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann-Jensen, var statsminister Mette Frederiksen åben over for, at der skal være bedre løn- og arbejdsvilkår på landets sygehuse.

Line Alnøe Krüger blev uddannet sygeplejerske i 2016 og har siden arbejdet på Hvidovre Hospital. Foto: Henning Hjorth

'Det klinger hult'

Men Mette Frederiksens overraskende udtalelse om mere i løn og bedre arbejdsvilkår på landets sygehuse møder skepsis.

- Jeg tror ikke på det. Det klinger hult, når politikerne slynger sådan noget ud. Jeg synes ærlig talt, det var en joke, siger Line Alnøe Krüger, der er sygeplejerske og tillidsrepræsentant på Hvidovre Hospital.

- Jeg har hørt på sådan nogle løfter i årevis, men der sker ingenting. Det virker, som om de (politikerne, red.) ikke ved, hvad de taler om.

Under debatten afviste Mette Frederiksen at uddybe, hvilke faggrupper der skulle have mere i løn eller bedre arbejdsvilkår, og det er noget, Line Alnøe Krüger undrer sig over. Hun savner handling hurtigst muligt i sundhedsvæsenet.

- Vi kan ikke overholde behandlingsgarantien, som sundhedsvæsenet ser ud nu, så jeg undrer mig over, at hun ikke bliver mere konkret.

- Hun vil ikke gå i detaljer, så hvad er det lige, hun har tænkt sig at gøre? Jeg kan ikke bruge det til noget, når hun bare siger noget om 'bedre løn'.

Et godt arbejde

Line Alnøe Krüger blev uddannet sygeplejerske i 2016 og mener ikke, at lønnen passer til det arbejde, hun udfører.

- Jeg er enormt glad for mit arbejde, men man vil også have den løn, man fortjener. Jeg er ved at brække mig over, at mit arbejde bliver omtalt som et kald, siger hun.

- Det er et job ligesom så meget andet, men arbejdsvilkårene og lønnen skal passe til den indsats, man lægger i sit job.

Hun mener, at Mette Frederiksens udtalelse kommer på et belejligt tidspunkt op til en forestående valgkamp.

- Er det mon, fordi hun har mistet sygeplejerskerne som vælgere, og nu prøver hun lige at få os tilbage igen. Hun har selv skræmt sine egne vælgere væk, og nu vil hun have os tilbage igen.

- Jeg håber, at der bliver spurgt mere til det her i valgkampen.

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at få Mette Frederiksen til at svare de skeptiske sygeplejersker, men hør beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S), svar her.

