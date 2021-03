Nyt Metoo-tilfælde: Klagede over Sofie Carsten

Det pibler fortsat frem med beretninger om den krænkelses- og tavshedskultur, som har præget det indre liv i Radikale Venstre, efter partiet i sidste uge frigav en statistik-fyldt, men detalje-fattig rapport om krænkelser i partiet.

Endnu en kvinde fortæller nu - i anonymiseret, men fra flere sider bekræftet form - om sin oplevelse med den radikale topledelse.

Herunder partiets leder, Sofie Carsten Nielsen, som kvinden i 2019 var i kontakt med, efter hun var gået til ledelsen om en krænkende oplevelse med et centralt medlem af det radikale bagland tilbage i 2014.

Sofie Carsten: Ikke flere sexisme-døgn

Kvinden, der fortæller sin sag til DR, siger, at hun ikke kan genkende sin historie i den rapporten om krænkelser i Radikale Venstre, som Kvinfo har udarbejdet for partiet:

I interviewet med DR er sms'er fra kvinden til den organisatoriske landsformand i Radikale Venstre, Svend Thorhauge gengivet. Sms'erne er fra efteråret 2020, hvor de radikale havde blæst til kamp mod netop seksuelle krænkelser under parolen: 'Virkeligheden kalder, og vi vil ikke tie'.

Mere skade end gavn

Af korrespondancen fremgår det, at netop Sofie Carsten Nielsens indsats i kvindens øjne var kritisabel og mere præget af at lægge låg på sagen end at få den løst.

'Jeg må ærligt talt indrømme, at jeg har været en anelse pikeret over, at jeg synes, at Sofie Carsten Nielsen håndterede sagen ret dårligt. Det er som sådan ikke noget, jeg ville gå så meget op i, men efter at have set, at SCN har været ude og problematisere ”en dækken over kultur”, har jeg haft ondt i maven,' hedder det bl.a. i én sms, mens der i en senere står:

'Jeg har tænkt meget over, hvordan jeg skulle behandle den her følelse i mig selv. Jeg har ikke lyst til at gøre skade på dig, partiet eller for den sags skyld (navn på krænkeren, red.), men i retrospekt føler jeg nærmest, at episoden med Sofie har gjort mere skade end gavn.'

Ingenting skete: 30 krænkede gik til R-ledelsen

Uigennemsigtig rapport

Af Kvinfos rapport fremgår det under punktet 'Manglende retningslinjer og ansvarsfordeling', at 'omkring en tredjedel af de, der svarer, at de har været udsat for en eller flere hændelser, desuden oplyser, at de efterfølgende har henvendt sig til ledelsen eller andre centrale aktører i partiet om hændelserne.'

Omregnet til mennesker af kød og blod svarer det til, at det var cirka 30 af de omtrent 100 krænkede personer i rapporten, der gik videre med deres sag til ledelsen, som kvinden fra DR's historie gjorde.

Men tallene fra Kvinfo røber intet om, hvilken gren af den radikale ledelse, som de krænkede personer har henvendt sig til. Årsagen hertil er, at det har Kvinfo ikke bedt respondenterne svare på.

Partiets nuværende politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, har dog været en del af partitoppen siden 2015, hvor hun blev gruppenæstformand.

En tredjedel utilfredse

Af de personer, der gik til ledelsen, svarer 29 pct - eller ca. ni personer - at de har været utilfredse med ledelsens håndtering. 50 pct. - ca. 15 personer - svarer, at de her været tilfredse, mens ca. seks personer ikke ved, om de er tilfredse eller utilfredse.

Ifølge Kvinfo-rapporten er årsagen til, at ikke flere af de ca. 100 krænkede personer i Radikale Venstre, ret simpel.

Ifølge flere respondenter var årsagen, at 'det var ledelsen eller andre centrale aktører, der havde udsat dem for hændelserne. Derfor henvendte de sig ikke der.'

Ekstra Bladet har fredag morgen været i kontakt med Radikale Venstre, men Sofie Carsten Nielsen ønsker ikke at udtale sig yderligere