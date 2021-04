Nyt møde om genåbning: Her er ønskerne

Hvordan skal Danmark åbne 6. maj?

Det mødes alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige for at diskutere i dag klokken 12.

I forvejen er partierne enige om rammerne for genåbningen, hvor der kan åbnes lidt hver anden uge, og hvor et coronapas giver adgang til biblioteker og barer.

Men der er stadig en del at diskutere, lyder det fra flere partier.

Børnene tilbage

Smitte- og indlæggelsestallene er stabile, og derfor vil et flertal udenom regeringen have alle skolebørn tilbage i klasseværelserne, skriver TV2.

Det skal ske allerede fra næste torsdag i de områder, hvor coronasmitten ikke er høj, lyder det.

Samtidig efterlyser flere partier også en klar udmelding til sommerens festivaler og spejderlejre, siger de til TV2.

Kommer vi til at stå tæt foran Orange scene til sommer? Det efterlyser flere partier et svar på. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix

I sidste uge offentliggjorde regeringens ekspertgruppe nemlig beregninger på netop festivaler, sommerlejre og andre større arrangementer. De anbefalede, at den slags arrangementer ikke bliver gennemført, hvilket fik især spejdere til at rive sig i håret.

- Fordi vi tænker, det er risikabelt at åbne Roskilde Festival i fuld skala, så kan det jo godt være, at der er en spejderlejr ved siden af, der godt kan løbe af stablen, siger Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl til TV2.

Fremryk planen

Tidligere torsdag morgen bekendtgjorde Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, at han mener, at hele genåbningsplanen skal rykkes to uger frem.

Blandt andet skal forsamlingsloftet hæves hurtigere, end der i øjeblikket er lagt op til, mener han.

- Vi ser det gerne skubbet i vejret, fordi vi bliver nødt til at tage bestik af, hvordan virkeligheden er. Og virkeligheden er heldigvis, at der ikke er særligt mange indlagte, og at smittetallene er under kontrol, uddyber han.