Nyt natteroderi: Løkke ser rødt på Twitter

Landets tidligere statsminister har endnu engang kastet sig over en Ekstra Bladet-historie på sine sociale medier midt om natten.

Ekstra Bladet kunne i aftes kunne afsløre, at Lars Løkke Rasmussen har fået udvidet sin eksklusive Nyhavn-lejlighed med både altan og flere kvadratmeter. Noget, Løkke ikke nævnte med et ord, da han forsvarede sig med, at huslejen er steget markant fra de mageløst lave 10.000, som han betalte for Nyhavn-boligen i 2012.

Ups! Løkke 'glemte' luksus-udbygning

Men afsløringen af den ekstra luksus inden for på matriklen Nyhavn har natten til torsdag fået Løkke i aktion på både Twitter og Facebook:

'Mine gode venner på Ekstrabladet har her natten til torsdag beæret mig med endnu en forside. Den ser interessant ud, så kan nok lokke lidt "clicks" på EB+. Spar pengene! "I offentlighedens interesse' har du her de tre sider', skriver den tidligere Venstre-formand på Twitter klokken 01.05.

På Facebook har han lidt før - klokken 00.47 - uden at have ophavsretten til materialet delt skærmprint af både forside og to avissider fra torsdagens avis.

Løsgængeren stopper dog ikke med skudsmålet mod Ekstra Bladets historie, som han kalder 'en tynd kop te'.

Også en Twitter-bruger, der lettere flabet svarer ham, får Løkkes krasbørstige natte-pen at føle.

'Dig kalder jeg "ham-der-tog-uskylden-på-dansk-politik-og-fik-PETdøgnvagt-på-landets-statsminister". En lidt længere titel, men meget mere uklædelig', skriver den tidligere statsminister klokken 01.27, hvor han er kommet i tanke om, at Twitter-brugeren er den samme, som blev dømt for at hælde maling på statsminister Anders Fogh Rasmussen. Noget, der skete, efter nuværende børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i sin tid i Enhedslisten havde været behjælpelig med at få demonstranter ind på Christiansborg.

Det sidste får da heller ikke lov at passere ubemærket i Løkkes natte-tweets:

Bisidder eller ej

Det er langtfra første gang, at Lars Løkke Rasmussen har været natte-aktiv på Twitter. Særligt Ekstra Bladet har tidligere fået den drevne politikers kærlighed at føle, når han ud på de små timer fór i blækhuset.

Mest opsigtsvækkende under statsministerperioden i 2018, hvor Lars Løkke Rasmussen i en flere timer lang tweet-storm langede ud efter Ekstra Bladets historie om, at han havde deltaget som bisidder ved et møde på N. Zahles Gymnasieskole, der handlede om Solrun Løkke Rasmussens exit som skolelærer samme sted.

Løkke i natteroderi på tv-værts profil: - Er min kone blevet fyret?

Dengang var en bred skare af mediedanmark involveret i debatten, herunder tv-vært Signe Molde, Ekstra Bladets nuværende chefredaktør Kristoffer Eriksen og den fiktive satire-personlighed Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, hvis bagmand er satirikeren Frederik Cilius.

Respekt

Også i 2019 var Løkke ude med riven, da Politikens chefredaktør, Christian Jensen, havde signeret en leder om Løkkes nye private selskab stiftet efter stoppet som minister.

'Har egentlig altid haft respekt for dig. Også derfor jeg villigt mødte op til jeres private middagsnetværk og brugte en aften på dig og andre kloge journalister for et par år siden. Men hvorfor skriver du nu så nedladende om “hjemstavnsrejser” og “kludetæppeselskaber", spurgte Lars Løkke Rasmussen dengang.

Løkke til tasterne i nat: 'Har egentlig altid haft respekt for dig'

Ekstra Bladet forsøger torsdag formiddag at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen.