Nyt nederlag til omstridt momsfusker

Her er et udpluk af Gorm Lokdams sager:

Dømt i Vestre Landsret i juli 2018 til at betale 8.627.286 kroner i manglende moms-afregning til statskassen. Dertil sagsomkostninger for 300.000 til Skatteministeriet.

Dømt i Højesteret (2011) til at betale 150.000 kroner i erstatning for at bryde reglerne om god markedsføringsskik ved at importere efterligninger af Alfi-termokanden.

Dømt i Højesteret (2011) for krænkelse af designfirmaet Rosendahls ophavsret til Global-knivserien ved at have importeret 8.796 knive, der blev vurderet at være efterligninger. Dømt til at betale 200.000 kr. plus 75.000 kr. i sagsomkostninger.

Vestre Landsret: Dømt fire måneders betinget fængsel i Vestre Landsret (2014) i sagen om Global-knivene.

Østre Landsret: Samme år (2014) blev Gorm Lokdam i Østre Landsret dømt til at betale yderligere 400.000 kr. plus 150.000 kr. i sagsomkostninger til Rosendahl for at videresælge knivene.

Dom i Vestre Landsret i 2009 fastslår, at Sophiendal ApS - hvor Gorm Lokdam var direktør og medejer - skulle have hævet selskabets indkomst med 2,2 millioner kroner i en sag, hvor der var overført 15 mio. kroner til et selskab i Rumænien, som de danske skattemyndigheder mente var et lån, der skulle forrentes.