Nyt parti 'et spørgsmål om tid'

Det er ikke længere et spørgsmål, om der kommer et nyt midterparti under tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens vinger. Snarere et spørgsmål om, hvornår det kommer.

Sådan lyder det fra Lars Løkkes nye sekretariatschef, Jakob Engel-Schmidt i et interview med Ekstra Bladet:

- Jeg bliver sekretariatschef hos Lars Løkke Rasmussens politiske netværk fra 1. maj. Det er jeg virkelig glad for at kunne fortælle, siger Jakob Engel-Schmidt, der selv beskriver sit nye job som en blanding af ’politisk iværksætteri’ og politik- og organisationsudvikling.

- Det lyder et stykke hen ad vejen som en klassisk partisekretær. Skal du være partisekretær?

- Til det kan jeg kun svare: ikke endnu.

- Men skal du snart være partisekretær?

- Lars Løkke har jo sagt, at når man ansætter en sekretariatschef, så er processen mod et parti irreversibel. Spørgsmålet er ikke, om der kommer et parti. Men hvornår der kommer et parti. Det er et spørgsmål om tid.

- Du har været ude af politik pga. din sag med kokainkørsel. Nu gør du comeback i det politiske liv. Hvilke tanker gør du dig om det?

- Jeg er taknemmelig for muligheden. Da den historie kom frem – det var mit livs fejltagelse – mistede jeg alt, jeg havde brugt mine unge år på at bygge op. Jeg mistede min valgkreds. Jeg mistede en stor del af mit netværk. Der var kun en at bebrejde; det var mig selv. Og efter at have brugt en lang proces på at beklage og undskylde over for mine nære, som jeg havde svigtet – og frem for alt forsøge at komme videre fra det svigt, jeg havde udsat mig selv for - fik jeg et godt job hos Rud Pedersen.

Knaldet for narkokørsel: Scorer lobbyist-job

- Hvorfor så vende tilbage til Christiansborg?

- Når jeg kommer tilbage på Christiansborg, ser jeg det som en mulighed for at arbejde med det, jeg brænder allermest for – nemlig dansk politik. På en ny måde. Og når jeg får muligheden for det med mennesker, jeg stoler på – og mennesker, som stoler på mig - så er det svært at sige nej.

- Er det her et skridt på vejen tilbage til at blive politiker?

- Arhh, det er nok alt for tidligt at sige. Jeg kan ikke engang kalde mig selv partisekretær endnu. Så det vil være alt for tidligt at tale om. I første omgang handler det om at facilitere politikudvikling på den her måde.

- Har du savnet Christiansborg?

- Ja. Det har jeg. Christiansborg er et sted, som opsluger dig på godt og ondt. Det er fantastisk sted at arbejde, og jeg er stolt af vores demokrati. Men i en tid, hvor tingene er mere splittede end nogensinde før, ser jeg det projekt, jeg er en del af nu, som meget vigtigt.

- Der er gået tre år. Er det den samme mand, der forlod politik, som nu kommer tilbage?

- Det er en mere ydmyg mand, der kommer tilbage. En mere eftertænksom mand – og en mand, der er mere bevidst om sine egne styrker og svagheder end ham, der forlod Christiansborg i 2018.

- Det her er også et farvel til Venstre. Hvad betyder det her partimæssigt for dig?

- Jamen, jeg har ikke været aktiv i Venstre de sidste par år. Venstre har fyldt en kæmpestor del af mit liv – til tider alt. Jeg har mange gode venner i partiet; dem ønsker jeg al held og lykke. Men det er klart, at når man er med i et nyt politisk projekt, kan man ikke også være med i et andet.