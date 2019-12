Nyt partihop i blå blok: Regionsrådsmedlem skifter parti

Der er nærmest gået inflation i partiskift i blå blok, og i den forgangne uge har det Konservative Folkeparti tilsyneladende fungeret som fluepapir på afhopperne.

Knuth-exit: Tabte magtkamp

Fredag skiftede folketingsmedlem Marcus Knuth fra Venstre til Konservative, og søndag er det regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden Jacob Rosenberg, som på Twitter meddeler, at han er skiftet fra Liberal Alliance til Konservative.

Nu er det officielt. Jeg har meldt mig ind i C, og er nu medlem af den konservative grp i Regionsrådet. #dkpol #regionh #konservative #sundpol pic.twitter.com/ExYKqtqPvy — Jacob Rosenberg (@JacobRosenberg2) December 1, 2019

Regionspolitikeren fortæller til Ekstra Bladet, at han tidligere har har stemt på de konservative, så skiftet føles lidt som at komme hjem for ham.

- Der er efterhånden for meget af LA's politik, som jeg ikke er enig i, og så var det tid til at finde et nyt ståsted. Og jeg er faktisk enig i alt konservativ politik, så det passer fint, siger han.

Han afviser, at partihoppet har nogen sammenhæng med, at flere partimedlemmer i den seneste tid har forladt Liberal Alliance.

- Det bliver lidt for liberalt og sundhedsområdet kan jeg ikke identificere mig med længere.

- Jeg har tænkt over det længe, og så er der så flere, der har tænkt det samme, siger han.

For omtrent tre uger siden stiftede Jacob Rosenbergs tidligere partifæller forhenværende økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund det nye parti Fremad efter også at have forladt Liberal Alliance.