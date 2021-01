Nyt skræksceanarium: Venstre næsten indhentet

Sophie Løhde (V), politisk ordfører, har denne kommentar til målingen fra Voxmeter.

- Jeg må tilstå, at jeg desværre ikke er overrasket. I den seneste tid har det handlet om personer frem for politik. Og det belønner danskerne selvsagt ikke, fordi det er også et helt skævt fokus. Så det er desværre forventeligt, siger Løhde.

- Så det er klart, at der venter os en stor opgave forude med at vise danskerne, at Venstre er et parti, som er optaget af et stærkt velfærdssamfund, en ansvarlig økonomisk politik, en grøn omstilling og en stram og konsekvent udlændingepolitik, siger hun.