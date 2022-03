Nyt skræktal for seksuelle overgreb mod børn i Grønland

Grønlands Politi er udkommet med årsstatistikken for 2021, og det er dyster læsning. Især for de grønlandske børn, som til stadighed bliver udsat for et enormt højt antal overgreb

Statsministeren siger undskyld.

22 grønlandske børn blev i 1951 hevet til Danmark i et ydmygende socialt eksperiment, der gav dem ar på sjælen hele livet.

Derfor vil Mette Frederiksen (S) i morgen, onsdag, og i næste uge i Nuuk ved to arrangementer undskylde over for de seks nulevende grønlændere.

Men problemerne for de grønlandske børn tårner sig stadig bedrøveligt op.

Seksuelle overgreb mod børn under 15 år i Grønland vedbliver at være et massivt problem.

Den dystre virkelighed står tindrende klart i en dugfrisk rapport fra politiet i Grønland om kriminaliteten i landet. Ekstra Bladet bringer nu som det første medie kriminalstatistikken for 2021 og dens nedslående fakta.

'Grønlands Politis absolutte hovedfokus er på seksuelle overgreb mod børn og unge,' skriver politimester Bjørn Tegner Bay i rapportens indledende bemærkninger.

Masser af vold

I 2021 blev der anmeldt 249 seksualforbrydelser mod børn under 15 år.

44 voldtægter. 54 gange blev der anmeldt et seksuelt forhold til et barn under 15 år. Blufærdighedskrænkelser mod børn blev anmeldt 151 gange.

Dertil skal lægges 24 voldtægter mod børn i alderen 15 til 17 år, fremgår det af statistikken.

Samtidig står det klart, at volden i det grønlandske samfund fortsat finder sted på et alarmerende højt niveau, til trods for at der har været alkoholforbud i forbindelse med corona flere steder.

'Anmeldelsestallet vedrørende vold næsten på samme høje niveau, idet der i 2021 blev anmeldt 1348 voldssager og 1394 i 2020,' skriver politimesteren og fortsætter:

'Seksual- og voldsforbrydelser er efter politiets opfattelse fortsat et meget stort samfundsproblem. Der findes nok ikke et land helt uden denne type kriminalitet, men i Grønland er niveauet endog meget højt. Hvis man sammenligner med Danmark og Færøerne, så anmeldes der i Grønland mere end seks gange flere voldsepisoder pr. indbygger sammenlignet med Danmark og 13 gange flere end på Færøerne. Når man ser på seksualforbrydelser, så er anmeldelsestallet for Grønland otte gange højere end både Danmark og Færøernes anmeldelsestal.'

Statsministeren med landsstyreformand Múte Bourup Egede. De to vil sammen rejse fra syd mod nord i Grønland i den kommende uge. Foto: Jens Dresling

Aaja Chemnitz Larsen (tv.) frygter, at langtfra alle overgreb bliver anmeldt. Her ses hun ved Folketingets åbning sammen med Edmund Joensen og Bertel Haarder. Foto: Jonathan Damslund

Desværre ikke det fulde billede

Antallet af anmeldelser om seksuelle overgreb mod børn var i 2021 lidt lavere end i 2020, hvor 338 overgreb landede på politiets bord. Umiddelbart godt nyt.

Men faldet sker på en mørk baggrund, vurderer folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) over for Ekstra Bladet.

- Vi lavede en anmeldelseskampagne sidste år, så mange gamle sager blev anmeldt dét år. Der var en anden opmærksomhed. Den skal vi huske at have også fremadrettet.

- Så er årets tal godt eller dårligt nyt?

- Opmærksomheden og erkendelsen er forudsætningen for at finde løsningerne. I 2020 kunne vi se, at 88 procent af alle overgrebssager mod børn bliver henlagt, fordi der mangler beviser. Det er et kæmpestort problem.

- Der er blevet afsat penge til børnehuse tre steder i Grønland, men det burde der være alle steder, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Far eller onkel

- Min oplevelse er desværre, at det ikke er det fulde billede, vi ser. Det er svært at anmelde seksuelle overgreb i et lille samfund, hvis gerningsmanden er din onkel, far eller en anden i din omgangskreds. Det kræver mod at gå ud at sige, at man har oplevet de her ting fra et nært familiemedlem.

- Vi er nødt til at gentænke det her område. Det grønlandske samfund er på mange måder en dårlig kopi af det danske. Vi skal finde løsninger, der passer til vores samfund, siger hun, og henviser til gode erfaringer med mere opsøgende socialt arbejde.

- 13 nye ansatte hos politiet, 100 millioner kroner og tre nye børnehuse er kun starten. Vi skal skabe et bedre fundament, siger hun med henvisning til regeringens foreløbige tiltag på området.

- Vi er nødt til at få styr på de helt basale ting. De mange seksuelle overgreb mod børn, vold og seksuel vold, fastslår det ene af to grønlandske folketingsmedlemmer.