Nyt Støjberg-parti? Nu reagerer Tulle

Den politiske flirt mellem Kristian Thulesen Dahl og Inger Støjberg har efterhånden stået på længe. Derfor er der også blevet spekuleret i, om den afgåede DF-formand hopper med om bord, hvis løsgængeren Inger Støjberg finder på at starte et nyt parti.

Nu forholder Kristian Thulesen Dahl sig til sagen.

- Hvad er dine egne overvejelser i forhold til Inger Støjbergs potentielle nye parti?

- I 'potentielle nye parti' ligger jo, at ingen ved, om Inger Støjberg laver et nyt parti. Så skal vi ikke afvente og se, hvad hun gør - og om hun overhovedet gør noget på et tidspunkt, lyder det fra Thulesen Dahl.

- Kunne det være attraktivt?

- Jamen, det skal man jo tage stilling til hver især i det øjeblik, det måtte ...

- For dig?

- Det er ikke noget, jeg opererer med i min dagligdag. Indtil i søndags var jeg formand for Dansk Folkeparti. Det har jeg været i knap ti år. Jeg har været med til at stifte partiet for snart 27 år siden, så mit udgangspunkt er at arbejde videre politisk og hver dag få det bedste ud af det.

- Hun sagde i farvel-videoen til dig, at hun regner med, at I kommer til at arbejde meget mere sammen. Det kunne man godt opfatte på den måde, at I har planer sammen. Har I det?

- Det kunne man sikkert godt, men det kan man ikke udlede af det. Jeg er fuldstændig enig med Inger i ... det er et håb, jeg også deler, at vi får meget med hinanden at gøre. Det kan man få på mange måder i det politiske, siger Thulesen Dahl og udtrykker, at han finder det 'positivt', at Støjberg signalerer, at hun vender tilbage til politik.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Utroligt godt samarbejde

At Støjbergs politiske fremtid meget vel kan findes i et helt nyt projekt, er da heller ikke et luftkastel. Ekstra Bladet har således erfaret fra flere kilder, at den tidligere udlændingeminister og næstformand i Venstre arbejder på netop at stifte et helt nyt parti.

Inger Støjberg kan ikke se sig selv i nogen af de eksisterende partier i blå blok – og afsøger derfor mulighederne for at trække profiler fra Dansk Folkeparti og Venstre med i det nye politiske projekt.

Hvad dette arbejde ender med at munde ud i, er stadig uklart. Men at Støjberg og Thulesen Dahl sagtens kan få en politisk fremtid sammen, lagde Støjberg ikke skjul på, da hun i sidste uge gæstede i P1-programmet 'Ugens Gæst'. Her sagde hun direkte henvendt til Thulesen Dahl:

- Jeg tror ikke, at jeg kommer til at savne dig. Det kommer jeg ikke til at nå. Jeg tror rent faktisk, at vi får rigtig meget med hinanden at gøre på en eller anden måde fremadrettet.

- Det er jeg enormt glad for, og jeg er enormt glad for det utrolig gode samarbejde, som vi har haft alle årene, sagde Inger Støjberg og slog fast, at der slet ikke var grund til at tage afsked med Thulesen Dahl.