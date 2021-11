Nyvalgt borgmester i kæmpe brøler

Kommende borgmester i Kolding, Knud Erik Langhoff (C), satsede 900 kroner på, at Venstre ikke ville genvinde borgmesterposten i byen. Han endte med selv at blive borgmester udenom Venstre

'Fodboldspillere skal ikke spille på kampe, de selv er med i. Det skal politikere selvfølgelig heller ikke.'

Sådan starter kommende borgmester i Kolding, Knud Erik Langhoff (C), et skriv på sin Facebook-profil, hvor han indrømmer, at det var forkert, at han satsede penge på kommunalvalget i byen.

Erkendelsen kommer, efter Jyllands-Posten lørdag har bragt en artikel, hvori Knud Erik Langhoff fortæller, at han spillede 900 kroner på, at Venstre ikke ville genvinde borgmesterposten i byen.

På valgnatten endte Knud Erik Langhoff med at snuppe borgmesterposten i Kolding for øjnene af Venstres Eva Kjer Hansen.

Gennemført uetisk

Hvis et lignende væddemål havde fundet sted i sportens verden, havde det været en stor sag, fortæller spilekspert Benjamin Leander til Ekstra Bladet.

- Hvis man havde gjort det i sport, så var det dejlig nemt, for så havde man kunnet udelukke idrætsudøveren, men hvad gør man i politik? Det er gennemført uetisk, siger han.

Ifølge Benjamin Leander er det i særdeleshed en dårlig sag for Knud Erik Langhoff, fordi han selv har haft en stemme i, hvorvidt Venstre kunne genvinde magten i Kolding.

- Det er langt værre, fordi han selv har haft indflydelse på det. Hvis bare han havde spillet på sig selv, så havde det været fuldstændig ligegyldigt, lyder det fra spileksperten.

I sidste ende er det en principsag, og det er op til Danske Spil, om de ønsker at gå videre med sagen, forklarer Benjamin Leander.

Til Jyllands-Posten oplyser Danske Spil, at det følger af deres regler, 'at det ikke er tilladt at spille på væddemål, hvor spilleren har insiderviden'. De ønsker ikke at forholde sig til det konkrete væddemål.

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på, hvorvidt Danske Spil vil gå videre med sagen, men det har ikke været muligt lørdag aften.

Ikke særlig smart

Da Ekstra Bladet taler med Knud Erik Langhoff, indrømmer han ligeledes, at det ikke var en god idé at spille på et væddemål, han selv var part i.

- Det var ikke særlig smart, siger han.

Den kommende borgmester forklarer, at det er længe siden, at han satsede penge på udfaldet af kommunalvalget i byen, og at han ikke havde overvejet, hvorvidt det var uetisk.

Men i bagklogskabens klare lys er det tydeligt for Knud Erik Langhoff, at det var en fejl.

- Jeg havde overhovedet ikke tænkt på det. Jeg kalder det en joke, men det kan jeg ikke være bekendt at sige, når det er så mange penge, siger han.

Knud Erik Langhoff påtager sig det fulde ansvar, og han vil derfor donere sin gevinst på 1485 kroner til Folkekøkkenet i Kolding, hvis ikke Danske Spil fratager ham gevinsten.

