Obama i frådende Trump-angreb

Barack Obama er langt fra tilfreds med sin efterfølger i Det Hvide Hus.

Donald Trump er nemlig ude af stand til at tage jobbet som præsident alvorligt.

Det siger den tidligere præsident natten til torsdag dansk tid i Philadelphia, hvor han deltage i valgkampen på vegne af den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden og vicepræsidentkandidat Kamala Harris.

Lyver hver dag

Obama retter en skarp kritik mod Donald Trump.

- Han har ikke udvist nogen interesse for at udføre arbejdet eller hjælpe andre end sig selv.

- Demokrati kan ikke fungere, hvis ledere lyver hver dag, siger Obama under et drive-in-vælgermøde ifølge nyhedsbureauet AFP.

Barack Obama holdt sig på sidelinjen under Demokraternes primærvalgkamp. Men efter at Joe Biden vandt nomineringen som partiets præsidentkandidat, har Barack Obama givet sin støtte til Biden.

Joe Biden var vicepræsident under Barack Obama, der var præsident fra 2009 til 2017.

20. januar 2017 overtog Trump-parret tøjlerne i Det Hvide Hus. Her var stemningen mellem de to rivaler markant bedre. Foto: Rob Carr/AP

Under vælgermødet i delstaten Pennsylvania understreger Barack Obama over for Joe Bidens tilhængere, at det er vigtigt, at de ikke hviler på laurbærrene trods gode meningsmålinger.

Han minder dem om, hvad der skete i 2016, da meningsmålinger viste, at demokraten Hillary Clinton ville vinde over Donald Trump.

- Vi må ikke være selvtilfredse. Jeg er ligeglad med meningsmålingerne, siger han ifølge AFP.

- Der var en helt masse meningsmålinger sidste gang. Og det gik ikke. Det gik ikke, fordi en hel masse mennesker blev hjemme. De blev dovne og selvtilfredse. Men ikke denne gang. Ikke ved dette valg.

Svingstater afgørende

Pennsylvania er en af de vigtige svingstater, som Biden og den republikanske præsident, Donald Trump, kæmper om frem mod præsidentvalget 3. november.

En svingstat er en delstat, hvor der er en reel mulighed for, at begge præsidentkandidater kan vinde.

Nationale meningsmålinger viser, at Biden har en solid føring over Trump.

Et gennemsnit af de nationale målinger viser onsdag ifølge RealClear Politics, at Biden i Pennsylvania står til 49,5 procents opbakning mod 44,6 procent til Trump.

I USA vælges en præsident dog ved et flertal i valgmandskollegiet og ikke ved at få flest stemmer på nationalt plan.

Der er 20 valgmænd på spil i Pennsylvania, som i 2016 gik snævert til Trump.

I 2016 snød Donald Trump alt og alle, da han med snævre sejre i Pennsylvania, Michigan og Wisconsin løb med nok valgmænd til at blive præsident.

De tre delstater havde desuden det til fælles, at de fra 1992 til 2012 stemte på Demokraternes kandidat. Desuden har de det til fælles, at de betragtes som de måske mest afgørende svingstater i 2020.