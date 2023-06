Odense vedtager markant lavere hastigheder for biler

Odense Kommune vil forsøge at sænke hastigheden på motorvejsstrækning gennem kommunen til 90 kilometer i timen.

Det har et enigt byråd vedtaget som del af en ny mobilitetsplan, der blev præsenteret fredag.

Planen er et led i kommunens opnåelse af deres klimamål for 2030. Her vil kommunen være CO2-neutral, og denne plan vil med grønnere mobilitet forsøge at reducere 100.000 ton CO2-udledning.

- Vi har indgået forlig om en grøn mobilitetsplan, der gør, at vi fjerner knap halvdelen af udledningerne fra vores transportsektor som led i vores ambitioner om at være klimaneutrale i 2030, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Det er dog ikke en beslutning, kommunen selv kan tage. Staten skal godkende en ny hastighed på motorvejen.

Spørgsmål: Er det ikke en usikker præmis for jeres klimaplan, at I ikke selv er herre over en betydelig del af de ventede reduktioner?

- Det er rigtigt. Det er en usikkerhed, og den tager vi med åbne øjne i aftalen. Men vi har brug for, at Christiansborg og regeringen hjælper de største byer med at blive klimaneutrale, siger Peter Rahbæk Juel.

Odenses nye mobilitetsplan vil også sænke hastigheden på boligveje, veje i bymidten og på handelsgader med 20 kilometer i timen. Der skal dog stadig som minimum være en hastighedsgrænse på 20 kilometer i timen.

Den lavere hastighed skal også indføres på indfaldsveje og trafikveje i kommunen, 'hvor der er størst potentiale i at reducere CO2-udledningen'.

Lavere hastigheder på vejene kan i regnemodeller give et samfundsøkonomisk tab.

Det har byrådet i Odense dog ikke regnet på, og det fremgår derfor ikke, hvad hastighedssænkningen kan betyder for økonomien - eller hvor dyrt et klimatiltag, det er.

- Vi har ikke lavet en samfundsøkonomisk beregning, men vi ved af erfaring, at der hvor vi laver god byudvikling og godt designet mobilitet, er der flere mennesker, siger Peter Rahbæk Juel.

- Der er flere, der flytter til Odense, og der er flere, der bruger vores bymidte. Så for os er det lige så meget et spørgsmål om at lave god byudvikling, som det er at nå klimaambitionerne.

Kommunen vil også skabe mere plads til cyklister og fodgængere i byområder, så flere vil vælge andre transportformer end bilen.

Ligeledes skal den kollektive transport udvides, særligt bustransporten.