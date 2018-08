Økonomer advarer: Politisk gavebod truer opsvinget

Et valg står for døren. Regeringens finanslovsforslag kommer på torsdag. Gaveboden før næste valg er åbnet.

Dag efter dag popper en ny minister nemlig op i overskrifterne med milde gaver. Men det kniber mere med at forklare, hvor pengene skal komme fra.

Og det får nu økonomer til at advare om den uheldige kombination af finanslov som optakt til et folketingsvalg.

– Der er som regel større politisk lyst til at bruge penge det sidste år før et valg. Det er nogle gange paradoksalt, at i de gode tider har politikerne en tendens til at bruge mere, end de har. Og i dårlige tider så vil de rydde op i fortidens synder, og så begynder de at spare, forklarer Helge J. Pedersen, der er cheføkonom i Nordea.

Truslen fra arbejdsmarket

Berlingske Business spurgte mandag et særligt panel af økonomer om deres holding til en kommende finanslov. Stort set alle mener – uanset om de er røde, blå eller helt uafhængige – at en generøs finanslov kan ødelægge opsvinget. Både bygge-, service- og industrierhvervene melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det løser man ikke med flere offentlige ansatte.

– Bekymringen går på, at man putter mere brænde på det bål, som der er på arbejdsmarkedet, mener Helge J. Pedersen. Han bruger Fogh-regeringen som skræmmeeksempel. Her gav man los på finanspolitikken – øgede det offentlige forbrug – mens moderne låneformer med lave renter kunne finansiere både boligboblen og mange danskeres eksorbitante privatforbrug.

Cheføkonom i den liberale tænketank Cepos, Mads Lundby Hansen, deler bekymringen.

– Der er stigende mangel på arbejdskraft. Oven i det skal vi i gang med en valgfinanslov, hvor vi risikerer, at politikerne øger det offentlige forbrug alt for meget. Fordi de har en opfattelse af, at det giver vælgere, siger han.

– Folketinget har desværre de sidste par år ikke kunnet ikke levere de nødvendige reformer for arbejdsmarkedet. Når vi har denne her diskussion, så er det fordi, manglen på arbejdskraft er stigende, fortsætter han.

Puster til ilden

Mads Lundby understreger, at regeringens udgangspunkt for vækst i det offentlige forbrug er på 0,3 procent, mens Dansk Folkeparti ønsker omkring 0,65 procent.

– Hvis de får held til det, så får vi en finanslov, der puster til ilden på arbejdsmarkedet. Så stiger manglen på arbejdskraft, lønpresset stiger, konkurrenceevnen falder, og på et tidspunkt begynder ledigheden at stige igen, forklarer han.

Kristian Jensen: Vi lægger op til ansvarlighed

Regeringens skiftende ministre har de seneste dage fyldt medierne med overskrifter om nye millioner og milliarder.

Næsten uanset hvilken socialklasse, patientforening eller interesseorganisation du tilhører, så kan du glæde dig til finansminister Kristian Jensens (V) finanslovsforslag på torsdag.

Der er masser af penge på vej til blandt andre ensomme gamle, udsatte børn, psykisk syge, ofre for humanitære katastrofer – og selv kysterne skal hjælpes mod havets bølger.

Erhvervslivet har udsigt til lavere afgifter på snus, tombolabamser og affald.

Ankestyrelsen får penge til at arbejde hurtigere.

Ekstra penge til kultur

Nogle museer og teatre kan se frem til at få ekstra tilskud som kompensation for regeringens faste årlige sparekrav.

Den liberalt ledede regering har også kigget i krystalkuglen og fundet særlige penge til gastronomi, så Danmark kan få flere restauranter med Michelin-stjerner.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med finansminister Kristian Jensen (V).

God økonomi

Men i et skriftligt svar forklarer Kristian Jensen, at ’pengene blandt andet kommer fra tidligere reformer, og så går det i øvrigt rigtig godt med dansk økonomi’.

’Vi har rekordhøj beskæftigelse og det laveste niveau for ledigheden i mere end ni år.

’Jeg kan garantere, at regeringen lægger op til en finanslov for næste år, der er økonomisk ansvarlig’, skriver han.