Østergaard buldrer videre: Intet er forandret

De radikale har de seneste dage ytret positive toner fra de igangværende regeringsforhandlinger.

Men under overflader rumsterer Morten Østergaards barske retorik fortsat.

- For os er det afgørende, hvis vi skal støtte en ny regering eller ej, den politiske aftale, som vi vil indgå, hvis indholdet er rigtigt.

- Der er intet forandret i det.

- Jeg kan bare sige, at jeg synes, at der er grund til at være optimistisk.

- Jeg hører ikke nogen, der har en ambition om at fortsætte det støjbergske spor med symbolpolitik hver eneste uge.

- Så Mette Frederiksen har bøjet sig mod dig?

- Jeg kan ikke nogen måde tage til indtægt, hvad Mette Frederiksen vil. Eller ikke vil. Jeg kan bare sige, at der er en konstruktiv diskussion. Der er noget, der tyder på, at vi kan lægge symbolpolitikken bag os, siger han foran Landstingssalen tirsdag eftermiddag.

Ultimativt

- To ud af tre vælgere har stemt på partier, der ønsker en stram udlændingepolitik. Lytter du til det?

- Danmark har ikke råd til at svigte integrationen. Det bliver for dyrt at få folk til at forsørge sig hurtigst muligt. Der vil paradigmeskiftet have skadevirkninger for integrationen, siger Morten Østergaard.

De radikale har lempelser af den strammede udlændingepolitik, også kaldet paradigmeskiftet, som et ultimativt krav for at kunne bakke op om Mette Frederiksen som statsminister.

Det har Morten Østergaard gjort klart gennem længere tid.

De radikale kom markant styrket ud af valgkampen. Ved folketingsvalget 5. juni fik partiet 16 mandater og fordoblede således sit mandattal i Folketinget.

