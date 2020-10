Østergaard færdig: Her er Mettes reaktion

Statsministeren kommenterer for første gang Morten Østergaards exit som radikal leder

Morten Østergaards afgang som leder af Radikale Venstre kaster nu en kommentar af sig fra statsminister Mette Frederiksen (S):

- Jeg vil gerne takke Morten for et godt samarbejde. Vi har været kolleger på Christiansborg i rigtig mange år. Jeg kan roligt sige i med- og i modgang. Vi var tætte kolleger, da vi sad i regering sammen som ministre, og har været partilederkolleger gennem ganske mange år. Jeg sætter meget stor pris på Morten Østergaard og vores samarbejde, lyder det fra Mette Frederiksen på vej ind til Folketingets åbningsdebat.

Hun tilføjer:

- Hvis jeg skal fremhæve en ting i dag, så er det, at man har kunnet have en fortrolig samtale og et fortroligt samarbejde. Det er meget vigtigt i politik.

Mette Frederiksen reagerer på Morten Østergaards exit. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Jeg vil selvfølgelig ønske Sofie Carsten Nielsen tillykke med valget som ny politisk leder hos Radikale Venstre. Jeg glæder mig til samarbejdet og håber selvfølgelig, at det bliver lige så godt som samarbejdet med Morten Østergaard.

- En hånd på et lår for ti år siden - vil det være nok til at ryge ud af den socialdemokratiske gruppe?

- Jeg vil simpelthen ikke blande mig i, hvordan man håndterer ting ledelsesmæssigt i andre partier eller organisationer.

Sexisme-sag

Morten Østergaard trak sig som radikal leder efter et maraton-gruppemøde onsdag. Her kom det frem, at han var centrum i en sexisme-sag, hvor han havde taget partifællen Lotte Rod på låret.

Lotte Rod havde accepteret hans undskyldning, men internt i partiet forsøgte Morten Østergaard at skjule sin rolle i sagen. Da dette kom for en dag, trak han sig fra posten som politisk leder.

