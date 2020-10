Østergaard færdig

Morten Østergaard er færdig som leder for Radikale Venstre.

Det oplyser han efter et langt gruppemøde onsdag.

- Jeg har svigtet min gruppes tillid. Det er mit parti og dermed også offentligheden, fordi jeg ikke havde modet til at erkende, at det ikke var nok, at jeg sagde undskyld til Lotte, men også var nødt til at være åben om, at det var mig. Derfor kan jeg heller ikke med troværdighed fortsætte som politisk leder for Radikale Venstre, siger han.

Sexisme-sagen i partiet blev skudt i gang af folketingsmedlemmet Lotte Rod. Hun har stået frem og fortalt om, at hun har oplevet krænkelser i partiet.

Den Radikale leder Morten Østergaard trækker sig efter Lotte Rods krænkelsessag. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Fjernede hånden

Østergaard forklarer, at det var hans hånd, som Lotte Rod fjernede i den pågældende situatuion. Han har givet Lotte Rod en undskyldning, som hun har godtaget, men han erkender altså, at han har håndteret sagen forkert i sit parti, og derfor trækker han sig.

Sofie Carsten Nielsen er ny radikal leder.

Sexisme-sagen blev drøftet på et gruppemøde, der var rykket fra Christiansborg til Den Sorte Diamant i det centrale København.

Mødet skulle have varet i halvanden time, men endte med at tage næsten syv timer.

- Det er mit ansvar - både det, der skete for længe siden, men også ansvaret for, hvordan jeg har håndteret det i nutiden. Derfor har jeg trukket mig på gruppemødet, siger Morten Østergaard.

Morten Østergaard lige da ordene er faldet. Se det hele i toppen af artiklen. Foto: Emil Agerskov

Gik forrest

På det seneste har en lang række kvinder stået frem og fortalt om sexisme i dansk politik. Netop Morten Østergaards parti har om nogen gået forrest i kampen for at gøre op med denne kultur.

Ikke desto mindre endte partiet altså selv med at blive centrum i en krænkelsessag, som kostede den politiske leder posten.