Østergaard forgyldes: Nedslidt montør tvangs-raskmeldt

I Thy kæmper Leif Buller Sodborg med to nedslidte knæ. Nu har jobcenteret raskmeldt ham.

I København skal Morten Østergaard end ikke aflevere en lægeerklæring

- Det er rystende. Men sådan er det danske system åbenbart.

Sådan lyder reaktionen fra Leif Buller Sodberg, da han hører, hvordan den tidligere radikale leder, Morten Østergaard, kan gå hjemme i op til fire år på fuld løn uden at blive mødt af et eneste krav fra myndighederne.

- Ja, sådan er det ikke for os andre, da. Jeg blev opereret i begge knæ i efteråret. Og allerede i december, der raskmeldte jobcenteret mig. Selvom sygehuset siger, at jeg bør være sygemeldt 100 pct., lyder det fra den 44-årige montør, der derfor er tvunget til at søge job hver uge for at kunne få understøttelsen udbetalt.

- Morten Østergaard burde ikke få en skid mere end alle os andre. Han skal bare have de samme sygedagpenge, som vi har fået. Det er for fanden ham, der har været med til at lave reglerne, siger Leif Buller Sodberg om den radikale eks-leder, som var med til at reformere og stramme både de almindelige dagpengeregler og sygedagpengereglerne.

Selvom Østergaard sidste uge offentliggjorde, at han ikke genopstiller til Folketinget og trækker sig helt fra politik, modtager han pga. sin orlovs-status efter planen fuld folketings-gage frem til valget. Herefter er han berettiget til fuldt folketingseftervederlag i to år.

Syge danskere i oprør over regeltyranni

Passiv forsørgelse

Det udløser passiv forsørgelse fra staten i potentielt fire år og otte måneder; regnet fra den dag, hvor Østergaard meldte sig syg fra Folketinget. Det svarer til 3,2 mio. kroner i orlovs-løn og eftervederlag plus et samlet skattefrit omkostningstillæg på 170.000 kroner.

De ekstremt lempelige forhold for Morten Østergaard står i skærende kontrast til de regler, almindelige danskere uden for Christiansborg har levet under, siden netop Østergaard og resten af Thorning-regeringen reformerede dagpenge- og sygedagpengeområdet i 2014.

Blandt andet ved at indskrænke dagpengeperioden fra fire til to år.

Krav til syge danskere Regler for sygdomsramte medlemmer af Folketinget som Morten Østergaard Send en mail til Folketingets administration. Ellers ingen regler.

Fuld løn og skattefrit omkostningstillæg under sygeorlov. Tidsbegrænset til næste folketingsvalg. Regler for øvrige sygemeldte danskere - blot et udpluk Arbejdsgivere kan til enhver tid kræve lægeerklæring

Sygemedlte, som har modtaget løn under sygdom i 120 dage inden for det seneste år, kan opsiges med en måneds varsel.

Modtagere af sygedagpenge skal til møde hos arbejdsgiveren efter fire uger.

Modtagere af sygedagpenge skal efter otte uger indkaldes til samtale hos kommunen. Herefter møde hver fjerde uge. Eventuelt afklaringsforløb.

Sygedagpengemodtagere skal deltage i behandlingstilbud.

Sygedagpengene ophører efter 22 uger. Kun mulighed for forlængelse under særlige krav.

Sygedagpengemodtagere skal have ret til dagpenge ved tidspunktet for sygemelding. Kilder: Sundhed.dk, borger.dk Vis mere Luk

Ihærdig dagpenge-forringer

Østergaard viste sig da også som yderst ihærdig forkæmper for en halveret dagpengeperiode, da han selv sad i regering fra 2011-2015.

- Fire år på dagpenge er for meget. Og selve reformen, mener jeg, er rigtig og rimelig. Slet og ret, sagde han i 2014 til Jyllands-Posten.

Morten Østergaard gjorde det også til et spørgsmål om hykleri, hvis man gik ind for velfærd, men ikke ville reformere blandt andet dagpengeydelsen og sygedagpengesystemet:

- Det kan ikke nytte noget, at man konstant foregøgler befolkningen, at man sagtens kan øge velfærden uden at sørge for, at alle, der kan, bidrager, sagde Morten Østergaard til Berlingske i 2014.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Morten Østergaard. Men det har ikke været muligt.

'Morten Østergaard er på sygeorlov og har ingen bemærkninger', skriver Radikale Venstres gruppesekretær Lonnie Thelander i en mail til Ekstra Bladet.