Østergaard: Intern krænker kan blive minister

De radikale har offentligt kritiseret, at socialdemokraten Jeppe Kofod er udnævnt til udenrigsminister, på trods af at han har en krænkelsessag mod 15-årig i bagagen.

Men en intern sag om krænkelser i partiet, som folketingsmedlem Lotte Rod har berettet om, skal ikke få konsekvens for bagmandens eventuelle ministerambitioner.

Det fastslår partiets leder, Morten Østergaard.

Lotte Rod skrev om sagen på Facebook 16. september i kølvandet på balladen om Jeppe Kofod, som de radikale var med til at sætte fokus på.

Hun har siden givet navnet på bagmanden videre til ledelsen, men ikke til offentligheden. Sagens nærmere indhold kendes heller ikke uden for partiets egne cirkler.

Morten Østergaard skrev i aftes på Facebook, at han nu har 'begået fejl' i håndteringen af krænkelses-sager hidtil, fordi der har manglet 'faste retningslinjer'.Derfor har han nu sat en undersøgelse i gang.

'Vores interne undersøgelse skal sikre os grundlag for at komme videre. Men der skal naturligvis handles på de sager, som undervejs bringes til torvs. Det er mit løfte, at det vil ske, som det også er sket i Lottes tilfælde,' skrev Østergaard.

'Her har vi handlet, og vi har taget fat om problemet, så det ikke gentager sig. Vi er ikke færdige, men vi er i gang,' tilføjede han.