Østergaard: Mette er løbet fra vores aftale

De radikales leder er skuffet over, at der er blevet offentliggjort en delaftale om klima under regeringsforhandlingerne

Morten Østergaard (R) retter en skarp anklage mod Socialdemokratiet, der leder regeringsforhandlingerne.

Han påstår, at partiet direkte er løbet fra en aftale mellem parterne. Aftalen gik ifølge Østergaard på, at der ikke skulle offentliggøres delresultater i løbet af forhandlingerne. Alligevel er der i dag blevet offentliggjort en delaftale om fremtidens klimamål.

På denne baggrund meldte de radikale afbud fra aftenens forhandlinger, da det gik op for Østergaard og co, at der ville blive offentliggjort en aftale om klimaet.

Dette var imod de forsikringer, partiet havde fået, lyder det fra Morten Østergaard. Ifølge den radikale leder var der en forståelse om, at man først ville offentliggøre noget, når en samlet aftale, var på plads.

- Jeg er selvfølgelig skuffet over den måde, det nu foregår på.

- Man løber ikke om hjørner med os. Når vi har sagt, at vi ikke offentliggør delaftaler, så gør vi det ikke, lyder det fra den radikale leder, der påstår, at parterne allerede var enige om klima-delaftalen i går.

- Man risikerer at gøre regning uden vært, siger Østergaard.

Tilbagefald

Han mener, at dagens udvikling er et tilbagefald for regeringsforhandlingerne, men han ønsker dog ikke at svare på, om forhandlingerne direkte er i krise.

- Den tillid, der var skabt i forhandlingerne, fører frem til en diskussion i dag, som vi synes, trækker i den gale retning i forhold til der, hvor vi var i går. Samtidig åbenbarer det sig, at der skal offentliggøres delresultater, siger Østergaard.

Han slår dog fast, at han fortsat vil dukke op i forhandlingslokalet.

- Hvis der er realitetsforhandlinger, kommer vi, siger Morten Østergaard.