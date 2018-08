Østergaard under angreb: Vi er ikke til salg

Den radikale leder vil have en skriftlig aftale med Mette Frederiksen, men det stejler Socialdemokrater over

Det er ikke gået ubemærket hen, at Morten Østergaard nu afkræver Mette Frederiksen en decideret kontrakt, hvis han skal pege på hende som statsminister.

Men den radikale leder står fast.

På radikales sommergruppemøde her tirsdag kort efter middag forsvarer Morten Østergaard over for pressen sin kurs over for Socialdemokratiet.

- Vi er ikke gratis til salg.

- Det er spørgsmål om, vi skal være enige om, hvilken kurs vi sætter, siger han.

Den radikale leder afviser, at der er tale om ultimative krav, men;

- Man slipper ikke for en politisk forhandling med os, hvis vores mandater skal bringe en til magten, siger han.

Se også: Engell: Desperat Østergaard med udsigt til nederlag

- Vi vil vide, hvilken politik regeringen skal føre.

- Kunne I finde på at pege på Lars Løkke?

- Nej, vi peger på Mette Frederiksen. Vi er i opposition til Lars Løkke , siger Morten Østergaard, der mener, at Mette Frederiksen som radikales statsministerkandidat stadig er troværdigt.

Morten Østergaard gentager i øvrigt gang på gang, at han ikke vil støtte en regering, der baserer sig på Dansk Folkeparti.

Kritikken af Morten Østergaard har fået frit løb i Socialdemokratiet.

Retsordfører Trine Bramsen mener, at R-lederen oven i købet skader demokratiet.

Manglende respekt for demokratiet og danskerne skal man lede længe efter #dkpol https://t.co/bpAiTfYbkK — Trine Bramsen (@Trinebramsen) 21. august 2018

Lige som andre socialdemokrater har hun grebet mobilen og kastet sig over Twitter-app'en for at få afløb for sin utilfredshed.

Fælles for folketingsmedlemmernes vrede er, at de mener at Radikale Venstre med kravet om en kontrakt, hvor Socialdemokratiet binder sig til 'en ny politisk retning for Danmark' i bl.a. udlændingepoilitikken, spiller magten over i hænderne på Lars Løkke Rasmussen.

Tidli. justitsminister Morten Bødskov mener, at Løkke må slikke sig om munden.

Jul i august: De store julegaver kommer tidligt i år til Lars Løkke Rasmussen! Det eneste @oestergaard får ud af dette stunt er et stort guldbelagt takkekort fra Løkke #dkpol https://t.co/NK0VcmD99X — Morten Bødskov (@mfMorten) August 20, 2018

EU-ordfører Peter Hummelgaard mener, at Radikale Venstre burde lære af historien. Han henviser til den forrige regering, som blev martret af radikale krav om følge en borgerlig linje i den økonomiske politik.

Måske nogen skulle bede Grace Pardy om at minde Morten Østergaard om, at sidst De Radikale bandt S ind i en pagt, hvor man bl.a skulle “videreføre VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand”, var det ik en udpræget succes. Hverken for Radikale eller den regering #dkpol — Peter Hummelgaard (@PHummelgaard) 20. august 2018

Pernille Rosenkratz-Theil, socialdeordfører, forstår heller ikke helt, hvad Morten Østergaard har gang i.

Kære @oestergaard . Jeg ud fra at RV vil stille samme krav til Løkke? Altså en skriftlig garanti for en anden udlændingepolitik? #dkpol https://t.co/RdE8MebEGB — Rosenkrantz-Theil (@RosenkrantzT) 20. august 2018

Det har ikke været muligt at fange nogen af de skarpe socialdemokratiske tunger på telefonen tirsdag formiddag.

