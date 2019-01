Østerskrigen raser: DF i voldsomt angreb efter ministerbesøg

Den eksklusive lille slimede østers og dens artsfælle muslingen får følelserne i kog.

Både ved Limfjorden, hvor de fiskes, men også på Christiansborgs gange.

For efter det er kommet frem, at fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) på dagen for årets østerspremiere har besøgt Svend Bonde Søe, der har licenser over det nye loft og desuden har talt meget imod den nye aftale på området, overvejer DF's fiskeriordfører Ib Poulsen, om han kan fortsætte på området.

- Vi har en minister, der har travlt med at køre solo og spise østers.

- Det er lidt pudsigt, at hun vælger at besøge den person, der er mest fremme i forhold til at tale imod ordningen, og som har udnyttet den ventetid, ministeren har skabt.

Derfor skal Ib Poulsen diskutere og overveje sin fremtid som fiskeriordfører.

- Derfor har jeg truffet den beslutning, at det her går ikke længere. Tålmodigheden er helt væk. Jeg vil forelægge sagen for min ledelse, og så må partiet finde ud af, hvad der skal ske.

Nye kvoteregler

20. juni i år blev alle Folketingets partier enige om, at østers- og muslingefiskere i Limfjorden ikke må eje mere end tre licenser. De, der har flere, har med den nye aftale til udgangen af 2026 til at skille sig af med licenserne.

Baggrunden for aftalen er at sikre, at kvotekoncentrationen i Limfjorden ikke tager overhånd og at holde liv i de små havne.

Ib Poulsen er også frustreret, fordi han mener, at ministeren har trukket processen i langdrag.

Ib Poulsens (DF) tålmodighed med fiskeriministeren er brugt helt op. Han overvejer nu, om han kan fortsætte som fiskeriordfører. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Der skulle nemlig gå helt til 11. december, før ministeren kom med en bekendtgørelse som følge af aftalen. Det var samme dag, som der var frist for høringssvarene til bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen har virkning fra 11. december og ikke fra juni, som Ib Poulsen ønskede.

Og det slår endnu dybere skår i den allerede prøvede relation til ministeren.

- Hun har fuldstændig afskåret os fra den politiske proces, og det er en helt uhørt procedure her på Christiansborg.

- Ministeren har haft travlt med at varetage nogle interesser, og det har ikke været særlig klædeligt, siger han.

Fornemt besøg

Svend Søe Bonde er den østers- og muslingefisker, der har råbt allerhøjest for at undgå, at kvoterne blev sat ned.

Han fisker både østers og muslinger i Glyngøre og har også østersbaren Fra Fjord til Bord - den østersbar, hvor fiskeriministeren, hendes datter og to ansatte i ministeriet fejrede østerspremiere med øl, champagne og gourmetøsters.

Et besøg der af Skive Folkeblad blev beskrevet som en blanding af et officielt og et almindeligt hyggebesøg.

På østersbarens Facebook-side er det også beskrevet, at fiskeriets fremtid blev drøftet med ministeren.

Af skibsregistret og et folketingssvar fra fiskeriministeriet fremgår det, at Svend Søe Bonde har fire østerskvoter og tre en halv muslingekvoter. Nogle af dem har han anskaffet sig få dage, før aftalen faldt på plads i Folketinget, og handlerne er først godkendt i fiskeristyrelsen 25. juli - altså over en måned efter, at aftalen var indgået.

På grund af det besøg, sår Ib Poulsen tvivl om, hvilke interesser, ministeren plejer.

- Hun burde nok have overvejet at besøge en forening, der har en formand, der varetager de brede interesser i stedet. Der er åbenbart nogen, der har bedre adgang til ministeren, end hendes støtteparti.

Ekstra Bladet har kontaktet Eva Kjer Hansen for at få svar på, hvorfor hun besøgte lige netop Svend Søe Bonde. Hun har ikke haft tid til interview inden deadline. Men sender igennem sin pressemedarbejder program fra dagen, hvor det fremgår, at hun besøgte adskillige andre samme dag.

Desuden fremsender ministeriet invitationen fra Svend Søe Bonde til ministeren. Af den fremgår det, at Svend Søe Bonde gerne vil overrække fiskeriministeren en bog, samt snakke om blandt andet bæredygtigt østersfiskeri.

Østersfisker: Aftalen er urimelig

Svend Søe Bonde, der havde besøg af Eva Kjer Hansen til østerspremieren fortæller, at der til hver en tid er en åben invitation til den siddende fiskeriminister.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at søstjerner og en invasiv østersart blandt andet var på dagsordenen for ministerens besøg.

Svend Søe Bonde er meget utilfreds med de nye kvotelofter på muslinge- og østersområdet. Foto: Ernst van Norde

Om de ekstra licenser han har købt siger han:

- Jeg troede overhovedet ikke på, at den her aftale ville blive til noget, det er derfor, jeg købte flere licenser.

Han fortæller ydermere, at handlen var lang tid undervejs.

I modsætning til Ib Poulsen (DF) er østersfiskeren, trods de nye kvoter, glad for den nuværende fiskeriminister.

- Hun forstår tingene fra vores side, og hun har gjort alt det, hun kunne for at beholde den gamle model.

Han lægger ikke skjul på, at han er meget utilfreds med det nye loft for kvoter.

- Det er urimeligt, at os, der har kæmpet os til fire kvoter, skal afgive en fjerdedel af det, vi ejer, fordi nogle ordførere har fået en ide om den her aftale.

- Jeg var aldrig nået her til, hvis jeg ikke havde drømmen og troen på det. Men det er delvist blevet taget fra mig nu. Men vi kæmper videre.

