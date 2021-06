Offer for skrækdirigenten: Tungekysset som 13-årig

DR-chef: Et svigt

Efter at have læst beretningerne fra de tidligere sangere i pigekoret, der senest er stået frem i Ekstra Bladet, har DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen, sendt denne skriftlige kommentar:

’De nye og meget alvorlige vidnesbyrd og beskrivelser, som EB lægger frem understreger alvoren i sagen og bekræfter endnu engang, hvor godt det var, at vi fik sat gang i en ekstern advokatundersøgelse. De nye udsagn føjer sig desværre til en i forvejen alt for lang liste med beretninger og beskrivelser om uacceptabel adfærd og svigt.

’Jeg er glad for, at de to kvinder har valgt at deltage i undersøgelsen. DR ser frem til i detaljer at kunne kommentere på sagsforløbet, og at der på baggrund af advokatundersøgelsens udredninger også mere formelt kan placeres ansvar. Jeg har fuld forståelse for, at der er stor interesse for sagen, og at mange af de kvinder, der har ventet i årevis ønsker sig en konklusion så hurtigt som muligt. Det hensyn skal vejes op imod, at en advokatundersøgelse skal have de bedste vilkår at arbejde under også uden påvirkning fra mig eller andre fra DR.’

’Derfor kan jeg endnu ikke kommentere på de enkelte udsagn, men kun opfordre til, at alle, der har viden om misbrug og uønsket seksuel adfærd i Pigekoret afgiver forklaring til advokatundersøgelsen. Det er den eneste måde, vi kan komme til bunds i sagen på.’