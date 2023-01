Officielt: Danmark forhandler med Israel om nyt artilleri

Danmark har indledt forhandlinger med israelske Elbit om at levere 19 selvkørende haubitser ved navn Atmos, som erstatning for de haubitser der doneres til Ukraine.

Det omfatter også otte raketkastesystemer som supplement til de nye artillerisystemer.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse torsdag aften.

- De er dem, der kan levere det, som vi har brug for, indenfor den tid hvor vi har brug for det, siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) under et besøg hos de danske soldater i Estland.

Et flertal i Folketinget er enig om en hurtig anskaffelse af nye artillerisystemer efter donationen til Ukraine, der kæmper mod Rusland.

Forsvarsministeriet har ledt efter en leverandør, der 'hurtigt' kan levere nyt materiel, da Danmark i sidste uge donerede sit samlede artilleri.

Ministeriet oplyser ikke prisen, som ifølge flere medier er 1,7 milliarder kroner.

Danmarks to største pensionsselskaber - PFA Pension og Danica Pension - er blandt dem, der ikke investerer i den israelske virksomhed.

Det skyldes, at virksomheden leverer udstyr til Israels operationer mod palæstinensere.

Forventningen er, at Elbit kan levere nok systemer til, at Danmark fortsat kan tilmelde en artillerienhed til Nato fra 2024.

Artilleri er afgørende for, at den stærkt forsinkede 1. brigade kan operere selvstændigt.

Derfor glæder det Ellemann.

- Hvis vi skal kunne løfte vores opgave, som vi har forpligtet os til i Nato-regi, og hvis vi skal kunne fastholde vores soldater, så skal vi have et hastigt indkøb af artilleri, siger forsvarsministeren.

Han er sammen med ordførere og forsvarschef Flemming Lentfer på rejse for at besøge de danske soldater i Letland og Estland.

Lentfer kalder det 'en fantastisk dag for dansk forsvar'.

- Vi har haft raketkastere i dansk forsvar og artilleri frem til 2013, hvor de blev solgt, fordi den type systemer ikke var særskilt egnet til de internationale operationer, vi lavede der.

- Nu skal vi lave kollektive forsvarsopgaver, og der er langtrækkende artilleri og raketsystemer fuldstændig afgørende på den kampplads, som vi ser for os, siger Lentfer.