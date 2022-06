Officielt: Danmark stemmer ja

Det er ikke længere muligt for nej-siden at indhente flertallet, og dermed står det klart, at Danmark skal afskaffe forsvarsforbeholdet

Et historisk stort flertal har i dag stemt ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Selvom de allersidste stemmer endnu ikke er optalt, står flertallet til at lande på omkring 66 procent, og dermed ryger forbeholdet. Det er ikke længere muligt for nej-siden at indhente et flertal.

Valgdeltagelsen ligger også på omtrent 66 procent.

- Jeg er glad og stolt på vegne af danmark. jeg mener, vi har truffet den rigtige beslutning, siger statsminister Mette Frederiksen, der netop er mødt frem på Christiansborg.

Hun siger desuden, at hun har modtaget flere beskeder fra folk, der ønsker hende tillykke.

Statsministeren siger, at hun mener, at det er et tegn på, at vi i Danmark er meget samlet.

Historisk

Holder flertallet på 66 procent, vil det være et historisk stort ja til en folkeafstemning. Og et hidtil uset stort ja til en folkeafstemning om EU.

Ser man bort fra folkeafstemningen i 2009 om, at arverækken i Kongehuset skulle være kønsneutral, skal man tilbage til 1953 for at finde et tilsvarende stort ja. Her stemte 79 procent for en revision af Grundloven.

Det mest rungende ja faldt i 1920, hvor hele 97 procent stemte for at udvide parlamentet efter Genforeningen.

Et flertal af danskerne, der i dag har fundet vej til landets stemmebokse, har stemt ja til, at Danmark skal afskaffe forsvarsforbeholdet.

Tillykke fra EU

Selv i toppen af EU vælter det ind med tillykke-beskeder, selvom alle 100 procent af stemmerne endnu ikke er optalt.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hilser den danske ekspertise på forsvarsområdet velkommen. Det skriver hun på Twitter.

- Danmarks ekspertise på forsvarsområdet er højt værdsat. Jeg er overbevist om, at beslutningen vil komme både Danmark og EU til gode, lyder det.

Samme melding kommer fra EU-præsident Charles Michel. Han mener, at de danske borgere har truffet 'en historisk beslutning'.