Officielt: Her er Pia K's afløser

Et enigt Folketing pegede fredag på Henrik Dam Kristensen som Folketingets formand

Efter måneders spekulation er den altså god nok: Henrik Dam Kristensen (S) bliver Folketingets formand.

Det blev officielt fredag, efter et enigt Folketing med konstitueret formand Bertel Haarder (V) i spidsen pegede på den tidligere beskæftigelsesminister til at bestride det prestigefyldte erhverv.

Dermed afløser Henrik Dam Kristensen den nu afgående formand Pia Kjærsgaard (DF), som har siddet i formandsstolen de seneste fire år.

- Jeg er beæret, og jeg går til opgaven med ydmyghed, udtalte Henrik Dam Kristensen, da han indtog formandsstolen til klapsalver fra Folketingssalen.

Og det er ikke hvilken som helst post, Henrik Dam Kristensen overtager. Embedet rangerer lige under dronningen, og lønniveauet svarer til statsministerens.

Dertil får Henrik Dam Kristensen sin egen 148 kvadratmeter store herskabslejlighed på Christiansborg stillet til rådighed.

Embedet som Folketingets formand anses for det næstmest prestigefyldte i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Fra postbud til folketingsformand

Det er ikke første gang, at 62-årige Henrik Dam Kristensen bestrider en eftertragtet post.

Han har således flere ministerposter bag sig, herunder landbrugs- og fiskeriminister, fødevareminister, socialminister, transportminister og altså senest beskæftigelsesminister.

- Han har tung erfaring, mange år på Christiansborg, har prøvet at sidde i opposition og regering, han er rolig, besindig, klog og vil være utrolig god til at tage hensyn til både små og store partier, har S-formand Mette Frederiksen udtalt om den nyvalgte folketingsformand.

Mette Frederiksen (S) er tilfreds med valget af Henrik Dam Kristensen som Folketingets formand. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Inden Henrik Dam Kristensen tilbage i 1990 blev valgt ind i Folketinget, var han noget så almindeligt som postbud i den sydjyske by Vorbasse.

Siden da er hans folketingskandidatur blevet afbrudt en enkelt gang: Nemlig da han sad i Europaparlamentet fra 2004 til 2006.

Folketingets ansigt udadtil

Med formandsposten bliver Henrik Dam Kristensen Folketingets ansigt udadtil.

Han kommer blandt andet til at skulle tage imod de mange officielle gæster fra ind- og udland, der hvert år besøger Christiansborg.

Desuden bliver det hans fornemste opgave at sørge for, at lovgivningsarbejdet foregår, som det er beskrevet i grundloven og i Folketingets forretningsorden.

Han vil lede møderne i Folketingssalen og skal sørge for, at folketingsmedlemmerne har optimale arbejdsvilkår.

Ved Folketingsvalget 5. juni fik Henrik Dam Kristensen 7.450 personlige stemmer i Østjyllands Storkreds.