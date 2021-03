Officielt: Højskoler og efterskoler genåbner

Efterskoler og højskoler får lov at genåbne fra mandag.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelese.

'På baggrund af Epidemikommissionens vurdering lægges der nu op til, at følgende kan genåbne pr. 15. marts 2021: Efterskoler mv. og højskoler (lange kurser) åbner i hele landet,' lyder det:

'Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Østjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland kan vende tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) efter samme model som åbningen i Nordjylland og Vestjylland.'

Regeringen og dens støttepartier blev i februar enige om en genåbningsplan, og Epidemikommissionen vurderer nu, at skolerne kan åbne mere op.

Samtidig bliver det muligt for elever i 5. til 8. klasse at møde i skole under restriktive forhold:

'Elever i 5.-8. klasse og ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser i alle landsdele kan møde til udendørs undervisning én gang om ugen. Det samme gælder for afgangselever i grundskolen og afgangselever på ungdomsuddannelser i landsdele, hvor der endnu ikke er åbnet for 50 pct. fremmøde. I grundskolen vil der gælde en kraftig opfordring til, at personale og elever har et negativ testresultat ved fremmøde, der højst er 72 timer gammel, mens et tilsvarende negativ testresultat for personale og elever på ungdomsuddannelserne vil være et krav.'