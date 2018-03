Officielt: Mette F. bandlyst fra 1. maj i fødebyen

Mette Frederiksen skal blive væk fra LO's 1. maj-arrangement i sin fødeby Aalborg.

Det står klart efter et møde, som bestyrelsen i LO Aalborg har afholdt i dag, og dermed kan Socialdemokratiets formand ikke holde tale på arbejdernes international kampdag i sin nye opstillingskreds i Aalborg Øst.

Udmeldingen fra LO Aalborg kommer efter, at flere fagforeninger under forbundet har slået fast, at de ikke vil se S-formanden til 1. maj-arrangementet i byen, hvor hun opstiller til Folketinget.

- Jeg er skuffet over Socialdemokratiet, og dem er Mette formand for, siger formand for 3F i Aalborg, Allan Busk til Berlingske.

Se også: Træls: Håndværker-Morten skulle væk for at give plads til Mette F.

Skuffelsen skyldes, at Socialdemokratiet har stemt for en lockout i KL's bestyrelse, samt forholdt sig passivt til et muligt regerings-indgreb i de verserende overenskomstforhandlinger.

- Socialdemokratiet har lagt stemmer til en lockout i KL, ligesom Mette ikke har taget afstand fra et eventuelt regeringsindgreb i konflikten. Så vi skal ikke have hende til at stå foran vores medlemmer 1. maj. Det skal vi simpelthen ikke, siger han.

Rettede selv henvendelse

HK vil heller ikke høre Socialdemokratiets formand tale 1. maj i Aalborg.

Det siger formand for HK Nordjylland, Mette Lyndgaard Petersen, til Ekstra Bladet.

- Mette Frederiksen vil på den talerstol fremstå som arbejdsgiver, hvis der har været et regeringsindgreb, og det synes jeg ikke, vi skal sætte vores tid af til, siger hun.

Mette Lyndgaard Petersen oplyser, at Mette Frederiksen selv har rettet henvendelse til LO Aalborg og spurgt, om hun måtte tale til 1. maj-arrangementet.

- Jeg svarer på en intern mail i bestyrelsen i LO Aalborg, hvor jeg får at vide, at vi har fået tilbudt at få Mette Frederiksen som taler, og hvad vi så siger til det, fortæller Mette Lynggaard Petersen.

- Vi får den her forespørgsel i bestyrelsen i går (tirsdag, red.), og den har jeg svaret på. Jeg siger nej tak, siger HK-formanden i Nordjylland.

Det kommer ikke til at se sådan ud på 1. maj i år i Aalborg, fordi fagforeninger ikke vil se Mette Frederiksen. Foto: Peter Hove Olesen / Ritzau Scanpix

Ingen politiske taler

I LO Aalborg ser man med så stor alvor på udsigten til en storkonflikt, at man har valgt at bandlyse alle politiske taler ved 1. maj-arrangementet. Det fremgår af en pressemeddelelse:

'LO Aalborgs bestyrelse har dags dato været samlet for at drøfte situationen omkring en mulig storkonflikt og har i den anledning tiltrådt beslutningen om, at der udelukkende skal være faglige talere på vores 1. maj arrangement i Kildeparken, nemlig forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal og forbundsformand Benny Andersen fra Socialpædagogerne i Danmark.'

Her varsler Sofie Løhde lockout på pressemøde

Enhedslistens byrådsmedlem i Aalborg er enig med fagforeningerne.

God og klog beslutning https://t.co/rq9Mdyp4uS — Per Clausen (@PerClausen3) March 14, 2018

Velkommen i Fælledparken

Mette Frederiksen er trods den nordjyske modstand stadig velkommen til at holde tale på arbejdernes største bastion 1. maj: Fælledparken i København.

Det oplyser formand for LO Hovedstaden, Per G. Olsen, til Jyllands-Posten, da det er en 'historisk kendsgerning', at de store partier stemmer for lovindgreb i konkflikter.

- Men det er klart, at vi vil se på, hvor afbalanceret lovforslaget er, hvis det kommer så vidt. Og det er klart, at hvis det er helt ude i hegnet, så vil vi begynde at røre på os, siger Per G. Olsen til Jyllands-Posten.

Større kreds med flere stemmer

Ved sidste folketingsvalg i 2015 fik hun 24.486 personlige stemmer - primært på Vestegnen - men der skal altså fremover pendles til Nordjylland.

Københavns Omegns Storkreds har cirka 362.000 vælgere og 11 kredsmandater, mens Nordjyllands Storkreds har cirka 433.500 vælgere og 15 kredsmandater (2015-tal).

S-formandens mail til partifællerne i Ballerup Kære ven, For snart 20 år siden blev jeg opstillet som jeres folketingskandidat i Ballerup-kredsen. Jeg var en ung kvinde i starten af 20’erne. Socialdemokrat med stort S. Engageret og måske knap så nuanceret som i dag. Helle Degn sluttede som kandidat. Jeg blev opstillet. Dengang var jeg ny, ung, uerfaren og ukendt. I troede på mig. I kørte mig rundt i de forskellige boligområder, så jeg lærte forskellen på Vængerne og Grantoften. Vi stemte dørklokker. Ringede på mere end 10.000 døre på det første år. Hanne og Erik smurte leverpostejmadder til mig i Måløv, og jeg gik i politikerlære hos vores daværende borgmester i Ballerup, Ove Dalsgaard. J eg blev valgt til Folketinget i 2001. Kampagnen lykkedes. Efter kommunalreformen blev kredsen ændret, og jeg blev også Glostrups kandidat. Vores samarbejde blev år for år tættere, og valg efter valg har vi sikret vores område stor indflydelse og en klar socialdemokratisk profil. Jeg har været glad for vores samarbejde i alle årene. Jeg er taknemmelig over alle jer, der har knoklet både for mig og for partiet. Ordnet roser og smurt morgenmad, hængt plakater op og delt pjecer ud. Stået tidligt op og gået sent i seng. Stemt dørklokker og skrevet opdateringer. Fra de yngste i DSU til de ældste, der stædigt holder ved. Jeg har nydt vores diskussioner. I har udfordret mig og holdt mig til ilden. Mest af alt holder jeg af jer og vores kammeratskab. Men tiden er nu til, at I skal finde en ny kandidat. Vi nærmer os folketingsvalget, og vi har i partiet besluttet, at jeg skal søge valg i en af de større storkredse. Jeg søger derfor valg i Nordjylland, hvor jeg håber at vende tilbage til min gamle kreds, Aalborg Øst. Jeg har aldrig lagt det nordjyske fra mig, og med en større storkreds tror jeg på, det vil styrke Socialdemokratiet, at jeg skrifter kreds. Jeg vil ikke lægge skjul på, at det er meget vemodigt. Jeg kommer til at savne jer og ved, at jeg skylder min kreds så uendeligt meget. Tak for indsatsen. Bliv ved at kæmpe for det stærke Socialdemokrati i Ballerup, hvor Jesper er vores dygtige borgmester med en god gruppe i ryggen. I Glostrup gik vi frem ved valget i november, og vi var tæt på at hive borgmesterposten hjem. Fortsæt det gode arbejde; så skal det nok lykkes næste gang. Ballerupkredsen er en fantastisk kreds. Fordi I er der. Tak venner. Kærlig hilsen Mette

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Mette Frederiksen og LO's formand Lizette Risgaard.