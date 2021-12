Officielt: Restriktioner fra søndag morgen

Danskerne kan se frem til nye coronarestriktioner fra søndag morgen.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) oplyser, at de restriktioner, der hører under hans ansvarsområde, træder i kraft søndag kl. 8.

Det gælder eksempelvis, at butikker under 2000 kvm skal have begrænsning på kunder som under sidste nedlukning.

Desuden rammer en række restriktioner serveringssteder. Herunder:

Serveringssteder skal holde lukket kl. 23-5

Stop for alkoholservering kl. 22

Generelt forbud mod salg af alkohol mellem 22-5

To kvadratmeter pr. person for siddende gæster

Fire kvadratmeter for stående gæster

Desuden skal en række områder af erhvervslivet holde helt lukket for at bremse coronasmitten. Bl.a.

Spillehaller

Kasinoer

Lege- og badelande

Forlystelsesparker og tivolier

Messer og konferencelokaler

Restriktionerne gælder i første omgang i fire uger. De kommer efter anbefalinger fra den såkaldte Epidemikommission. Læs mere om kommissionen anbefalinger her

Opdateres ...