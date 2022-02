Også de radikale er utilfredse med transportministers forklaring

Heller ikke de radikale er blevet formildet efter et krisemøde onsdag med transportminister Benny Engelbrecht (S).

Han er beskyldt for at have tilbageholdt tal om klimaeffekten af store vejprojekter i den infrastrukturaftale, der blev indgået i 2021.

- Det her er en ret skidt sag. De tal skulle selvfølgelig have været fremlagt under forhandlingerne. Det har påvirket diskussionerne, at vi ikke havde de tal.

- Jeg har fortalt ministeren, at det er jeg utilfreds med, siger de radikales transportordfører, Rasmus Helveg Petersen, onsdag morgen til TV 2 News efter mødet.

Sagen handler om, at beregninger for CO2-aftrykket ved opførsel og vedligeholdelse af store vejprojekter blev efterspurgt under forhandlingerne om infrastrukturplanen.

De beregninger blev dog ikke givet. Ingeniøren har efterfølgende afdækket, at tallene fandtes.

Ministeren selv har forklaret, at estimaterne var for usikre til, at man vurderede, at de kunne bruges under forhandlingerne. Men den forklaring er ikke faldet i god jord.

Mandag og tirsdag var SF og Enhedslisten til møde i Transportministeriet for at få en forklaring fra ministeren. Ingen af de to partier blev her formildet.

- Ministeren holder fast i forklaringen om, at tallene ikke var solide nok, og at han derfor ikke udleverede dem under forhandlingerne.

- Det er vi umiddelbart ret skeptiske over for. Jeg mener stadig efter dette her møde, at det er en alvorlig sag, sagde Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, tirsdag.

Torsdag skal Benny Engelbrecht i samråd om sagen. Alle tre støttepartier har meldt ud, at de først vil forholde sig til eventuelle konsekvenser for Benny Engelbrecht efter samrådet.

Politisk kommentator Hans Engell vurderede mandag, at sagen kan koste ministeren jobbet. Og over for Ingeniøren har flere eksperter sagt, at Benny Engelbrecht kan have vildledt Folketinget.

Tirsdag beklagede Benny Engelbrecht, at estimaterne ikke blev fremlagt under forhandlingerne.