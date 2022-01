Også her snyder corona-tallene

Indlæggelsestallene er tidligere blevet kaldt misvisende, fordi patienter indlagt med alt muligt andet også blev talt med. Nu viser nye tal, at antallet af døde også 'snyder'.

Restriktioner og nedlukninger har i knap to år været en del af danskernes hverdag, og her spiller blandt andet de daglige coronatal en afgørende rolle.

Ekstra Bladet og flere andre medier har tidligere beskrevet, hvordan indlæggelsestallene var misvisende, da det hidtidige tal også har dækket over eksempelvis personer, der er indlagt med et brækket ben, men som tilfældigvis også var smittet med corona. Og nu viser data, at den også er gal med opgørelsen af antallet af døde.

Ekstra Bladet har været i kontakt med landets fem regioner og forsøgt at få et overblik over fordelingen af antallet af døde med coronavirus.

Region Hovedstaden oplyser i den forbindelse, at der i perioden 3. december til og med 2. januar i alt er registreret 83 dødsfald blandt patienter med en aktions- eller bidiagnose for bekræftet covid-19 på et hospital i Region Hovedstaden. Af de 83 havde de 66 bekræftet covid-19 som aktionsdiagnose. (Aktionsdiagnose er den diagnose, der har ført til indlæggelse. Bidiagnose angiver øvrige sygdomme, som har været medvirkende årsag til sygehuskontakten, red.)

Dermed var 17 af regionens døde hovedsageligt indlagt med en helt anden diagnose end covid 19. Det svarer til hver femte dødsfald.

Region Hovedstaden understreger dog, at de kun har data på dem, der dør på et hospital i Region Hovedstaden. Samtidig oplyser de, at der kan ske efterregistrering af diagnoser og indlæggelser, som kan give ændringer til tallene, og de seneste dage vil ikke være færdigregistreret og dermed ikke helt retvisende.

GDPR-problemer

Hos Region Nordjylland oplyser de, at data om dødstal i en så kort periode vil blive så lave, at de er personhenførbare og dermed i strid med GDPR-reglerne (persondataforordningen, der beskytter EU-borgeres privatliv, red.). De kan dog give overblikket fra det tidspunkt, hvor corona gjorde sit indtog i Danmark i marts 2020.

’Vores data fra 3. januar 2022 viser, at der i alt på Region Nordjyllands hospitaler har været 154 dødsfald af patienter med covid-19 i den periode, hvor covid-19 har været en del af sygdomsbilledet. I 20 af de tilfælde har covid-19 været en bi-diagnose’, skriver de til Ekstra Bladet.

Det svarer til omkring hvert syvende dødsfald. Hos Region Syddanmark er problemet det samme. De kan ikke oplyse tallene grundet GDPR-regler, mens Region Sjælland og Region Midtjylland slet ikke kan trække de tal.

SSI erkender

I et svar til Berlingske erkender Statens Serum Institut da også, at tallene kan være skæve, når smitten er så høj i samfundet.

’Der vil, ligesom med hospitalsindlæggelserne, kunne forventes et stigende antal dødsfald med komorbiditet (flere diagnoser hos den enkelte person, red.), nu hvor omikron har overtaget smitten’, skriver de til avisen.

Det betyder, at vi kommer til at se flere og flere tilfælde, hvor folk reelt døde af noget helt andet, men tæller med i statistikken for coronadødsfald, fordi de også havde corona.

SSI-direktør Henrik Ullum lovede før nytår, at nye og mere retvisende tal var på vej, og onsdag oplyser SSI til Ekstra Bladet, at de skulle være på trapperne.

Helt præcist, hvordan tallene bliver opgjort, kan SSI ikke oplyse, men de fortæller, at de nu bliver skarpere, og det vil blive tydeligere, om de indlagte reelt er syge med corona eller noget helt andet.

