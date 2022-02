Også i knibe: Dokumentet der presser Bødskov

Dårlig timing: Morten Bødskov undlod at oplyse om belastende klimatal for hybridbiler. Sagen rammer samtidig med undladelsessynd, der netop har kostet Benny Engelbrecht sin ministerpost

Endnu en minister i Mette Frederiksens (S) regering er i store problemer for tilsyneladende at skjule belastende klimatal fra regeringens projekter for Folketinget.

Blot få timer, efter tranportsminister Benny Engelbrecht torsdag aften blev væltet for at tilbageholde kendt CO2-belastning ved regeringens infrastrukturplan, kulminerede sagen foreløbigt om skatteminister Morten Bødskovs tilbageholdelse af sorte klimatal for hybridbiler.

Det skriver DR Detektor, der henviser til et folketingssvar, hvor Morten Bødskov over for Folketingets skatteudvalg bliver afkrævet opdateret dokumentation for, at forskellige typer af hybridbiler kan betegnes som 'grønne biler'?

I svaret undlader skatteministeren dog totalt at henvise til tal, som imidlertid allerede fandtes på tidspunktet for besvarelsen af spørgsmålet - 7. december 2021.

Dybt utilfredsstillende

- Det er dybt utilfredsstillende. Det tegner jo et billede af en regering, der ikke rutter med fakta og oplysninger over for Folketinget, når vi spørger. Og det er stærkt kritisabelt, siger Kristian Pihl Lorentzen (V) til Detektor.

Ifølge DR-programmet har både Skatteministeriet og Transportministeriet ligget inde med tal for, at hybridbiler ikke kan betegnes som 'grønne biler' siden midten af oktober.

Vejdirektoratet, der står for tallene, oplyser, at kun cirka fem procent af de hybridbiler, man har undersøgt, er opkoblet til ladestanderne længe nok til, at de kan køre på vejene under den 'grønne grænse', som er 50 gram CO2 pr. kilometer.

Skatteministeren blev 'ultimo november' orienteret om de afslørende tal. Men det fik altså ikke ministeriet til at oplyse Folketinget om dem 7. december som krævet.

- Det er alvorligt, når skatteministeren vælger at svare mig, at de tal ikke findes, når de de facto findes i hans ministerium. Det går simpelthen ikke, siger Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen til DR.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra skatteminister Morten Bødskov.