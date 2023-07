OIC-chef efter opkald fra Løkke: Danmark er ivrig efter venskab

Den danske udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), har talt i telefon med generalsekretæren for Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC), Hissein Brahim Taha.

Det oplyser OIC på sin hjemmeside, skriver DR. Meddelelsen er dateret 30. juli.

Udenrigsministrene fra de 57 lande, som OIC består af, drøfter mandag på et virtuelt møde koranafbrændinger i Danmark og Sverige.

En række afbrændinger af muslimernes hellige bog i Danmark og Sverige har vakt vrede i flere mellemøstlige lande.

I opkaldet med Lars Løkke Rasmussen skal Hissein Brahim Taha have opfordret Danmark til at arbejde for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forhindre en gentagelse. Sådan lyder det fra OIC ifølge DR.

Lars Løkke Rasmussen meddelte søndag, at han har bedt Justitsministeriets embedsmænd trække i arbejdstøjet.

Annonce:

De skal se på, om man kan udarbejde en model for, hvordan koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark kan begrænses.

- Ministeren (Lars Løkke Rasmussen, red.) udtalte, at hans lands regering fordømte fornærmelsen af den hellige Koran, og at regeringen undersøger dette spørgsmål med stor interesse, og understreger, at hans land er ivrig efter at opretholde venskabsrelationer og samarbejde med medlemslandene i Den Islamiske Samarbejdsorganisation, skriver IOC ifølge DR.

Mandag formiddag klokken 10.00 er Folketingets udenrigsordførere inviteret til en briefing om situationen hos udenrigsministeren.

OIC beskriver sig selv som verdens næststørste organisation - kun overgået af FN - og som den muslimske verdens samlede stemme.

Den består af 57 lande fra fire forskellige kontinenter. Det er ikke alle medlemslande, der nødvendigvis har islam som den mest udbredte religion.

Mandagens møde i OIC er arrangeret på baggrund af opfordringer fra Irak og Iran.

Annonce:

Til DR siger Helle Lykke Nielsen, som er lektor i mellemøststudier på Syddansk Universitet, at det i virkeligheden handler mere om indenrigspolitik i nogle mellemøstlige lande end om afbrændingerne i Norden.

Hun peger på, at det i Irak er oppositionslederen Muqtada al-Sadr, der har taget sagen op og samlet sine tilhængere om den.

Han ligger i en hård magtkamp med regeringen.

- I Iran der er der jo rigtig meget politisk uro inden for landets grænser. Og der har præstestyret, altså regimet, stor brug for at få en ydre fjende, siger Helle Lykke Nielsen til DR.

I en pressemeddelelse lørdag skrev Udenrigsministeriet, at 15 lande har udsendt officielle erklæringer med fordømmelse af Danmark.

Derudover har fem danske ambassadører og en charge d'affaires været indkaldt til samtaler.