Olaf om kontrakt til 933.000 kr.: DF-rådgiver videregav fortrolige oplysninger

Messerschmidts nærmeste medarbejder anbefalede lobbyfirma at hæve deres bud på stor kampagne, skriver EU’s antisvindelkontor i et fortroligt papir til Bagmandspolitiet

Morten Messerschmidts (DF) nærmeste medarbejder har videregivet fortrolige oplysninger til et dansk lobbyfirma.

Det skete under udbudsrunden på en kontrakt for den skandaleramte partialliance Meld og den tilhørende fond, Feld. Lobbyfirmaet vandt udbuddet og fik kontrakten.

Det skriver EU’s antisvindelkontor, Olaf, i en fortrolig orientering til Bagmandspolitiet.

Ifølge EU’s svindeljægere foreslog Messersschmidts personlige rådgiver, Kristian Wederkinck Olesen, ligefrem lobbyfirmaet at hæve prisen på buddet.

DF-profilen var på det tidspunkt formand for Meld. Kontrakten til 125.000 euro (933.000 kroner) var på en omstridt annoncekampagne om social dumping i EU for Dansk Folkeparti.

Den blev gennemført i april 2015 og betalt med EU-skattekroner via Meld og Feld.

Olaf: Prisen øget

’Under udbudsproceduren videregav Hr. Messerschmidts personlige assistent, Kristian Wederkinck Olesen, fortrolige oplysninger til en af de tre budgivere på kontrakten, (Mathias) Holm Pedersen fra Holm Kommunikation.

Hr. Holm Pedersen blev endda anbefalet at øge prisen på firmaets bud,’ skriver EUs’ svindeljægere til Bagmandspolitiet (SØIK).

Samtidig vurderer Olaf, ’at kontrakten ikke blev tildelt ifølge udbudsproceduren.’

Ekstra Bladet afslørede søndag, at der under Olafs efterforskning er fundet en falsk regning i Melds bogholderi – svarende til 465.625 kroner fra et andet dansk lobbyfirma, Primetime.

Den falske Primetime-regning vedrører samme annoncekampagne for DF – og Europa-Parlamentet har senere fastslået, at støtten blev brugt i strid med EU’s regler. DF's presseafdeling meddeler, at ingen fra partiet vil interviewes, før politiets efterforskning er slut.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rådgiver: – Jeg tror sgu, prisen blev hævet

– I bagklogskabens ulidelige klare lys, må jeg erkende, at jeg ikke skulle have gjort det, tilstår Messerschmidts særlige rådgiver, Kristian Wederkinck (th.) om den ændrede regning. Foto: Jakob Jørgensen/Ritzau Scanpix

Messerschmidts daværende toprådgiver og fortrolige i mange år, Kristian Wederkinck, erkender, at prisen på fakturaen fra Holm Kommunikation til Meld blev ændret længe efter, at lobbyfirmaet havde vundet udbuddet.

Alligevel afviser han anklagerne fra EU’s Antisvindelkontor, Olaf.

– Jeg er ikke blevet foreholdt af politiet, at jeg skulle have videregivet fortrolige oplysninger i udbudsprocessen, siger Kristian Wederkinck. Han var Messerschmidts nærmeste medarbejder i tiden som Meld-formand og EU-profil.

Kristian Wederkinck bekræfter dog, at han via beskedtjenesten, Messenger, bad Mathias Holm - medejer af Holm Kommunikation - om at ændre i den regning, som firmaet allerede havde sendt til Meld.

Ifølge Wederkinck var det Melds kontor i Bruxelles, som bad ham kontakte Holm Kommunikation. På det tidspunkt var Morten Messerschmidt formand for Meld, og partifællen Anders Vistisen var kasserer.

– Jeg fik en email fra Melds generalsekretær om, at der skulle ændres i regningen ni måneder efter kampagnen var kørt. Det var underligt, fortæller han.

– Anbefalede du Holm Kommunikation at øge prisen?

– Det kan godt være, at jeg har anbefalet dem at øge prisen. Men ikke midt under udbudsrunden. Mange måneder senere, fordi jeg blev bedt om det af Melds generalsekretær. Jeg tror, han hedder Michaël Verbeke.

– Hvorfor skulle du hæve beløbet på regningen ni måneder senere?

– Det aner jeg ikke. Jeg sendte det bare videre på Messenger. Jeg blev bedt om at gøre et eller andet ved regningen. Ændre en adresse og gøre et eller andet ved prisen. Jeg kan ikke på stående fod huske, om jeg skulle hæve eller sænke prisen.

– Men hvis jeg skal gætte, så tror jeg sgu, at han (Melds generalsekretær) bad om at få den sat op. I bagklogskabens ulidelige klare lys, må jeg erkende, at jeg ikke skulle have gjort det.

Lobbyist: Politiet har fået alt



DF’s annoncekampagne om social dumping i EU blev betalt af Meld og Feld – og gennemført af firmaerne Holm Kommunikation og medieburauet Carat Danmark i fællesskab.

Partner Mathias Holm fra lobbyfirmaet af samme navn bekræfter, at han har kommunikeret via beskedtjenesten Messenger med Meld-formand Morten Messerschmidts rådgiver, Kristian Wederkinck.

Altså uden om de officielle kommandoveje hos partialliancen Meld.

– Vi har selvfølgelig ikke ændret på fakturaen, forklarer han.

Ifølge Mathias Holm gik alt efter reglerne, da de to firmaer vandt kontrakten hos Meld og Feld i 2015. Samtidig bød firmaerne på en anden kampagne, som de ikke vandt.

– SØIK (Bagmandspolitiet) har bedt om at få alt materiale udleveret, og det har vi selvfølgelig gjort. Også kommunikationen på Messenger, siger han.

– Har du fået fortrolige oplysninger fra Wederkinck, og indebar det et råd om at hæve prisen?

– Nej, vi er blevet inviteret med helt standard til begge tilbud. Så det har været to ens processer. Den information, som har været mellem os, har vi givet til SØIK.

– Så du har ikke fået et råd om at hæve prisen?

– Nej, vi har vundet den anden kampagne på det tilbud, vi gav, som var et helt standard tilbud.

– Hvad er din relation til Kristian Wederkinck?

– Det er en løs relation, så det er ikke en, jeg ses med. Jeg kender ham fra 2007, hvor jeg var studentermedhjælper på bureauet Gunbak PA.

– Vil I lægge kontakt mellem jer og Kristian Wederkinck frem?

– SØIK har bedt om at få alt materiale udleveret, og det har vi selvfølgelig gjort.

Meld & Feld Den europæiske partialliance Meld og den tilhørende fond Feld blev i 2015 tvangsopløst på grund af misbrug af EU-midler. Daværende EU-politiker Morten Messerschmidt (DF) var formand, og partifællen Anders Vistisen var kasserer i Meld. Ifølge EU’s antisvindelkontor har medlemmerne begået bedrag for at opnå uretmæssig vinding til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser. Vis mere Luk

DF-kampagnen blev i strid med EU's regler betalt via Meld og Feld. Holm Kommunikation og Carat Danmark fik knap en million kroner til kampagnen (to gange 62.500 euro). Derudover gik 2626 euro til et reklamefirma. Og så er der også dukket en falsk regning op på yderligere 62.500 euro (50.000 euro plus moms).

EU-bombe under Tulle: DF lavede falske hotel-kontrakter