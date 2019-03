Ole Birk: Forkert at jernbaner er grønne og biler ikke er

Fremtidens biler er grønne. Og det er en fejl at tro, at kun jernbanerne er grønne og dermed glemme bilerne.

Det siger transportminister Ole Birk Olesen (LA), da regeringens infrastrukturaftale bliver præsenteret onsdag.

- Fremtidens biler bliver grønne. Sådan bliver det. Så det er forkert at blive ved med at sige, at jernbaner er grønne, og biler ikke er, siger Ole Birk Olesen.

- Sådan vil det ikke være i fremtiden. Her vil den individuelle transport være grøn, det er der ingen tvivl om.

Aftalen indeholder investeringer for 112,7 milliarder kroner. Her er 61,2 milliarder udgifter til vej, og 51,5 milliarder er udgifter til bane.

Heraf er 41,1 milliarder afsat til nye vejprojekter, mens 9,1 milliard er afsat til nye baneprojekter.

Derudover er der afsat 20 milliarder som ramme til køb af "fremtidens tog".

Ole Birk Olesen fortæller, at 90 procent af trafikken foregår på vej, mens ti procent foregår på bane. Derfor vil det være en skæv fordeling, hvis man brugte lige så mange penge på bane som på vej, siger han.

Og der er ifølge ministeren helt klar grund til at tro, at den store del, som biltrafikken udgør, bliver grønnere.

- Jeg kan ikke slå op i et leksikon og sige: Sådan bliver det. Men det er min indsigt i, hvad der sker på forskellige områder, som jeg bruger til at lave en vurdering af, hvad der kommer til at ske, siger han.

Bilfabrikanterne kan ifølge dem selv fremstille en elbil lige så billigt som en benzin- eller dieselbil, fortæller han.

Hvis man tilføjer, at elbilen er billigere i drift, så har man ifølge Ole Birk Olesen opskriften på et hit.

- Så siger min logik mig, at det bliver en meget populær bil i fremtiden.

Ifølge De Danske Bilimportører blev der solgt 476 elbiler i årets to første måneder.

I 2018 endte salget i januar og februar på 83.

Salget af elbiler og pluginbiler udgjorde 3,3 procent af det samlede bilsalg i januar og februar. Det er en stigning fra 1,8 procent i samme periode sidste år.

Og transportministeren tror, at tendensen fortsætter.

- Af dem, der køber ny elbil om fem år, tror jeg, at vi nærmer os et sted mellem en fjerdedel og en tredjedel. Det er bare et slag på tasken, siger han.

For at aftalen rent faktisk kan blive til noget, kræver det, at blå blok fortsat kan mønstre et flertal efter det kommende valg.