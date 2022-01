Ole Birk freder Benny

Der er intet at komme efter, og Liberal Alliance nægter at stemme den socialdemokratiske transportminister Benny Engelbrecht ud af ministerkontoret i sag om CO2-udledning.

Det oplyser transportordfører Ole Birk Olesen, mens regeringens støttepartier modsat beskylder Benny Engelbrecht for at skjule og lyve om vigtige oplysninger for at få milliardaftale om infrastruktur til at se grønnere ud.

- Vi mener ikke, at han har gjort noget, som berettiger til en ministerstorm, siger Ole Birk Olesen.

- Så I vil ikke stemme for et mistillidsvotum, hvis det kommer i salen?

- Nej, vi vil ikke stemme for et mistillidsvotum., fortæller den tidligere transportminister.

Det drejer sig om den såkaldte Infrastrukturplan 2035, hvor udledning på flere millioner tons CO2 forsvandt som dug fra solen, selvom tallene angiveligt blev efterspurgt af Folketinget.

LA: Udmærket transportminister

Men det får ikke den liberale Ole Birk Olesen til at ryste på hånden.

- Vi vil gerne have en ny regering, som går mere op i frihed og fremgang, men Danmark bliver ikke et bedre sted af, at Benny Engelbrecht bliver udskiftet med Christian Rabjerg eller en anden partisoldat, som står i kø til en ministerpost, siger LA's transportordfører.

- Benny Engelbrecht er efter vores mening en udmærket transportminister, når det nu skal være en socialdemokrat, fortæller Ole Birk Olesen.

- Og hvis det viser sig, at Benny har fortiet og/eller løjet overfor Folketinget?

- Det har han ikke. Han har vurderet, at det eksisterende materiale ikke var godt nok til offentliggørelse, og det må han gerne, siger Ole Birk Olesen.

NB afventer forklaring

Ekstra Bladet har også talt med Nye Borgerliges Mette Thiesen, som skulle have mødtes med Benny Engelbrecht om sagen 9. februar. Nu er det møde rykket frem til onsdag 2. februar.

- Jeg ser frem til at høre, hvad der er op og ned i sagen, men det her med CO2-regnskabet har ikke fyldt mest for os, da vi forhandlede. Vi så gerne at der var endnu flere veje, end dem, som kom med i planen, siger transportordfører Mette Thiesen.

- Betyder det så, at Nye Borgerlige ikke vil stemme for mistillid til ministeren, hvis det ender i folketingssalen?

- Ministre skal selvfølgelig overholder ministeransvarlighedsloven – de må ikke lyve for Folketinget, så vi må se, hvordan sagen udvikler sig, fortæller Mette Thiesen.

Indkalder til krisemøder

Både mandag, tirsdag og onsdag har Benny Engelbrecht indkaldt til krisemøder mellem støttepartierne og transportminister Benny Engelbrecht.

Enhedslisten oplyser til Ekstra Bladet, at de skal til møde med ministeren tirsdag, mens de radikale oplyser, at de har møde med Benny Engelbrecht onsdag.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde transportministeren i første omgang indkaldt forligspartierne til en orientering 9. februar, men han har pludselig brug for at tale med regeringens parlamentariske grundlag enkeltvis.

'Jeg tager samarbejdet med Folketinget dybt alvorligt, og derfor kan jeg selvfølgelig ikke leve med, at der hos nogen ordførere er tvivl, om jeg har handlet korrekt.'

'Jeg vil snarest muligt holde et møde med ordførerne, så vi kan få talt sagen igennem', lyder det i en skriftlig svar fra Benny Engelbrecht.

Forsker: Det er dybt, dybt kritisabelt

Transportminister Benny Engelbrecht - der endnu ikke har stillet op til et interview i sagen - oplyser til MobilityWatch, at beregningerne ikke blev lagt frem da de 'ikke var tilstrækkelig konsoliderede og dermed ikke robuste nok til bl.a. at være sammenlignelige på tværs af projekter'.

Men ifølge forsker i miljøøkonomi ved Aarhus Universitet Mikael Skou Andersen vil sådanne beregninger altid være forbeholdt usikkerhed, skriver MobilityWatch.

Forskeren forholder sig også kritisk til, at beregningerne ikke har været fremme, selvom de eksisterede, før planen blev vedtaget.

- Det er dybt, dybt kritisabelt, og det er nærmest skandaløst, hvis beregningerne er blevet hemmeligholdt, sagde han til MobilityWatch.