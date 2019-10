Ole Birk i vildt angreb: 'Du lyver, Jesper'

Bølgerne går højt om seks ministeriers ansættelser af pressechefer, som alle har tråde til regeringens ministre.

Liberal Alliances Ole Birk Olesen gik til angreb på Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, da de to politikere tørnede sammen i medieprogrammet Q&A på Radio24syv mandag.

- Du lyver, Jesper. Du lyver, lød det fra Liberal Alliances Ole Birk Olesen.

En minister må ikke blande sig i ansættelsen af neutrale embedsmænd - som en pressechef skal være. Angrebet kom, da Jesper Petersen hævede, at alt var gået efter bogen.

- Alle er blevet ansat af departementschefer og ansættelsesudvalg og fuldstændig efter bogen, sagde Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen.

Hele seks ud af otte pressechefer har dog været ansat i Socialdemokratiet eller haft tætte bånd til ministre, som er strøget til tops under Mette Frederiksen.

Partifolk ansat Under erhvervsminister Simon Kollerup er Mads Kolby ansat som pressechef. Han var senest presserådgiver hos Socialdemokratiet og tidligere journalist hos Berlingske.

I Skatteministeriet er Sten Kristensen blevet pressechef. Han var tidligere pressechef hos Socialdemokratiet og særlig rådgiver for finansminister Bjarne Corydon (S). Senest har han været pressechef i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

I Kulturministeriet er Joy Mogensens tidligere pressechef fra borgmestertiden i Roskilde, Michael Dahl Nielsen, blevet ansat som kommunikations- og pressechef. Derudover er også tre personer med tætte bånd til de tidligere SF'ere i regeringen, Astrid Krag og Mattias Tesfaye, røget ind i centrale stillinger i ministerier. Hos Social- og Indenrigsministeriet er Jens Anton Tingstrøm Klinken blevet ansat som kommunikationschef. Han var aktiv SF-krigen i 2012, hvor han støttede Astrid Krag.

Også en menig medarbejder fra Socialdemokratiets pressetjeneste er for kort tid siden blevet ansat i Social- og Indenrigsministeriet, der altså har fyldt godt op med tidligere røde partifolk.

Også Thomas Sæhl, der nu er pressechef i Børne- og Undervisningsministeriet, har tidligere været aktiv for røde partier. Han var særlig rådgiver for Astrid Krag og Villy Søvndal, da SF sad i regering.

Endelig drejer det sig om Pelle Dam, der har været formand i SF Ungdom og medlem af landsledelsen i partiet sammen med bl.a. Mattias Tesfaye. Dam er blevet ansat som netop pressechef i Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvor Tesfaye sidder som minister. Han har senest været ansat på Radio24Syv

En nærmere gennemgang af ministeriernes nyansættelser, som Ekstra Bladet har foretaget, viser, at yderligere mindst en embedsmands-ansættelse af pressefolk er sket ved at hente folk direkte hos Socialdemokratiets pressetjeneste.

Ole Birk Olesen er slet ikke i tvivl om det urene trav i ansættelserne, hvor 'de er blevet udpeget til deres stilling af en rød regering og udpeget, fordi de er røde. Det er jo helt tydeligt'.

- Selvom alle kan se, at det er det, der er sket, så tror Jesper Petersen, at han kan slippe afsted med at lyve om det. Det er virkelig sørgeligt for dansk politik, sagde Ole Birk Olesen i medieprogrammet Q&A på Radio24syv.

Også den tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, finder sammenhængen mellem ansættelser og bånd til ministre påfaldende.

Machiavelli ville formentlig skrive en opdateret version af Fyrsten og bøje sig i støvet. Socialdemokratiet kan altså det der! https://t.co/KAo9HKueRu — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) October 21, 2019

Koblingen mellem seks ud af otte ansættelser får også regeringens støtteparti Enhedslisten til at løfte øjenbryn.

- Det ser betænkeligt ud, siger Rosa Lund, demokratiordfører for Enhedslisten.

Ansættelser af pressechefer i danske ministerier eller kommuner sker i modsætning til de såkaldte spindoktorer - særlige rådgivere - som almindelige embedsmands-ansættelser. De er altså i princippet neutrale og ansættes via opslåede stillinger.

- Jeg må jo have tillid til, at ministrene ikke har haft noget med de her ansættelser at gøre, siger Rosa Lund.

- Med seks ud af otte er vi så forbi tilfældigheder?

- Det er jo det.

- Hvad gør I så?

- Jeg tror ikke, at Folketinget skal bestemme, hvem der skal ansættes. Vi skal hellere styrke Folketingets apparat, siger Rosa Lund.

Enhedslisten har heller ikke tænkt sig at gå ned i nærmere undersøgelser af ansættelsesforløbene.

Se også: Hyrer partikammerater: Nye pressechefer har gamle bånd til regeringen