Ole Trump fra Ishøj: - Om en uge går det ned

En skønne dag vil de negative coroantal fordufte som dug fra solen.

Så dejligt optimistisk lyder budskabet fra Ishøj-borgmester Ole Bjørstorp (S), der glæder sig over, at man snart holder op med at teste så mange i kommunen. Det vil få tallene til at falde, mener han.

Men den opfattelse står han ganske alene med. Det fastslår Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, over for Ekstra Bladet.

Ole Bjørstorp siger i et interview med Politiken:

- Om en uge begynder tallene forhåbentlig da at gå nedad igen, siger han til avisen.

- Hvorfor tror du det?

- Fordi så tester vi ikke mere. De ekstra testfaciliteter her i kommunen stopper i dag. Det er min tro, at det hænger sådan sammen, siger han.

Ekspert: Derfor går det galt på Københavns Vestegn

Test, test, test

Men Rasmus Horn Langhoff hælder altså Ole Bjærstorps corona-forklaring direkte i Vestforbrændingen.

- Der skal bestemt ikke testes mindre i den københavnske omegn. Tværtimod. Det kan sagtens være, at der nogle steder skal testes mere, så vi kan få sikret, at vi fanger al smitten.

- Hvad synes du så om, at du har en partifælle og borgmester, der glæder sig over, at der skal testes mindre i Ishøj?

- Det er jeg ikke enig med ham i. Jeg deler ikke den opfattelse, at tallene er udtryk for, at der bliver testet meget. Tallene er ene og alene udtryk for, at der en for stor smitte.

- Test, test, test. Vi skal have opfanget smitten hurtigst muligt, siger ordføreren.

- Hvordan kan borgmesteren være af den opfattelse, at der skal testes færre midt i en smittebølge?

- Jeg skal ikke kunne sige, hvordan han er kommet til den opfattelse. Derfor er det ekstra godt, at han og andre borgmestre får lejlighed til at møde sundhedsministeren senere i dag, så vi kan få delt den information, der er fra sundhedsmyndighederne, siger han.

Ole Bjørstorps udtalelse giver mindelser om Donald Trump, USA's præsident, der igen og igen har proklameret, at coronasmitten pludselig vil være væk.

Præsidenten argumenterede i sommer sågar for, at der skulle testes mindre. På den måde ville coronatallene blive mindre.

- Når du tester i et stort omfang, vil du finde flere personer, der er smittede. Så jeg har sagt til mine folk, at de skal skrue ned for antallet af test, sagde han.

Coronasmitten rammer i øjeblikket nye negative rekorder i både USA og Europa trods Donald og Oles forsikringer.

Lokal S-kritik

I Ishøj er der netop i dag skudt gang i en urafstemning blandt menige socialdemokrater om, hvem der skal være borgmesterkandidat i 2021.

Merete Amdisen er én af to modkandidater til Ole Bjørstorp. Hun er uenig i sin partifælles forklaring på de negative tal.

- Vejen ud af den her situation er, at teste så mange som muligt. Jeg er meget enig med borgmesteren i Albertslund, Steen Christiansen (S). Han foreslår permanente testcentre i kommuner, der er hårdt ramt, siger hun.

- Så Ole Bjørstorp vrøvler?

- Der er ingen evidens for, at antallet af tests hænger sammen med antallet af smittede. Når vi tester borgernes, så kan vi langt lettere sætte ind over for særlige borgergrupper og særlige boligselskaber, når vi ved, hvor de smittede er. Testning er vejen frem.

- Jeg vil trække på alle mindre kontakter, så vi bevarer testcentret i Ishøj.

- I USA siger Trump, at det vil forsvinde. Jeg synes, der er lidt Donald over Ole?

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger Merete Amdisen.

Ole Bjørstorp stiller i dag op til pressemøde med sundhedsminister Magnus Heunicke. Derfor har borgmesteren ingen kommentar inden da, meddeler kommunen.