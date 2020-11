Ole Trump klynger sig til magten

I Washington klynger Donald Trump sig til magten.

I Ishøj gør borgmester Ole Bjørstorp (S) nøjagtig det samme.

Forleden tabte han kampen om spidskandidaturet frem mod kommunalvalget.

Men han nægter at give depechen og magten videre til vinderen, Merete Amdisen.

- Jeg er borgmester frem til 1. januar 2022. Så har jeg været borgmester i næsten 22 år. Det ligger helt klart. Sådan bliver det. Der bliver ikke tale om andet. Det er den ret man har, når man er blevet valgt i en kommune, siger han til TV2 Lorry.

Det er ellers helt vanlig praksis, at en borgmester som ikke står til genvalg overlader posten til sin formodede arvtager. Sådan gjorde Rødovres Erik Nielsen (S) eksempelvis, da han forlod den politiske scene.

Større respekt

Men sådan spiller klaveret altså ikke i Ole Bjørstorps verden.

På sidelinjen står hans partifæller og ryster på hovedet.

- Jeg har stor respekt for det arbejde Ole Bjørstorp har lavet for Socialdemokratiet og Ishøj igennem mange år.

- Men jeg havde håbet, han havde haft større respekt for medlemmernes beslutning. Og sat partiet først, siger Merete Amdisen.

Hun bliver bakket op af partiets lokalformand, som mener, at Ole Bjørstorp 'ikke kan være bekendt' at behandle sit parti på den måde.

Udbryderdrøm

Over for TV2 Lorry lufter Ole Bjørstorp sågar spekulationer om at bryde ud af Socialdemokratiet og skifte parti. Måske vil han sågar starte et helt nyt parti.

Merete Amdisen siger om borgmesterens trusler:

- Jeg vil være meget ked af, hvis Ole eller andre melder sig ud, Men hvis man ikke længere kan se sig selv som del af det socialdemokratiske fællesskab, så vil det være den bedste løsning.

- Så du vil hellere have de melder sig ud, end de render og laver ballade?

- Hvis man ikke synes, man ikke længere er socialdemokrat, så skal man ikke længere være medlem af Socialdemokratiet.

- Burde du ikke bygge bro nu internt i partiet?

- Jo, derfor har jeg været i dialog med gruppeformand i byrådet, Johnna Stark, om at få den mæglingsproces genopstartet, som blev lagt på hylden sidste vinter, siger Merete Amdisen.

Dermed henviser hun til, at partisekretær Jan Juul har været i Ishøj for at få den splittede byrådsgruppe til at spille på samme hammel.

- Mit håb er da, at vi bevarer en 11 medlemmer stor byrådsgruppe. Det skal vi måske have lidt hjælp til, fordi der har været så mange følelser på spil det seneste år. konstaterer Merete Amdisen.

Ole Bjørstorp svarere ikke henvendelser fra Ekstra Bladet. Og kommunen vil ikke formidle kontakt, da det drejer sig om interne partiskærmydsler.

Der er kommunalvalg 16. november 2021. Socialdemokratiet har absolut flertal. Derfor er partiets spidskandidat nærmest sikret borgmesterposten allerede inden vælgernes dom.

