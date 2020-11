Ole Trump står fast: Færre coronatests vil dæmpe smittetal

Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp, fastholder, at færre coronatests vil medføre et fald i antallet af smittede i den hårdt ramte kommune

Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp (S), har tilsyneladende fundet en løsning på kommunens problemer med at holde antallet af coronasmittede nede: Der skal simpelthen testes færre mennesker.

Den noget overraskende melding præsenterede Bjørstorp mandag i Politiken.

Her siger han, at 'om en uge begynder tallene forhåbentlig da at gå nedad igen, fordi så tester vi ikke mere,' lød det med henvisning til, at man med dags varsel ville stoppe det ekstraordinære test-regime i Ishøj.

Ole Trump fra Ishøj: - Om en uge går det ned

Både færre og flere test er godt

Og selvom flere partifæller har været hurtige til at hælde logikken ned ad brættet, så står Bjørstorp ved sine udtalelser. Dog erklærer han sig nu glad for, at der er blevet testet løs i kommunen, sådan som myndighederne anbefaler.

Det skete på et pressemøde tirsdag eftermiddag, hvor også sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og alle sundhedsmyndighederne lyttede med i baggrunden.

- Det er klart, at vores tal ligger højt. Jeg har sagt, at vi har testet mange i Ishøj, hvor over halvdelen af borgerne er testet. Det er jeg superglad for.

Ekstra Bladet spurgte Bjørstorp - der ønsker at få en periode mere som borgmester - om det så var noget vrøvl, da han til Politiken sagde, at smittetallet forhåbentlig ville falde, når han nu bremsede antallet af tests:

- Nej, det er ikke noget vrøvl, det er bare en af forklaringerne, kan man sige. Andet vil jeg ikke sige om det, lød svaret.

