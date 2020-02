Oles nye autobil: Skandaleramt bykonge køber minibil

Hvad har du gang i, bykonge?

Igennem 19 år har Ole Bjørstorp siddet på magten i Ishøj som borgmester.

Men han har ikke brugt tiden på at sætte sig ind i reglerne for brug af tjenestebil.

Det stod temmeligt klart, da Ekstra Bladet torsdag morgen konfronterede ham i bilkælderen under Ishøj Rådhus i Ishøj Bycenter.

Se konfrontationen med Ole Bjørstorp over artiklen.

- Kommunen har oplyst, at du har en tjenestebil til rådighed. Er det den bil her?

- Det er den dér ja. Det er ikke min. Jeg har den sammen med nogle andre jo.

- Du har lige taget den hjemme fra din indkørsel. Det har du jo gjort i lang tid.

- Nej, jeg er på vej ud til Amager. Jeg skulle lige hente nogle ting her. Vi har et KL-møde ude på Amager.

- Jeg tror gerne, du skal til møde. Men det er jo ikke derfor, du har haft bilen derhjemme. Det har du jo.

- Nej, det har jeg ikke. Den holder oppe på en kommunal arbejdsplads.

- Så det er kun i dag, den har været derhjemme?

- Hvis jeg skal nogen ting tidligt om morgenen, så bruger jeg den. Det er klart.

- Hvis du skal noget tidligt om morgen, som eksempelvis herop på rådhuset?

- Nej, nej, nej. Det er ude i byen.

- Men vi er jo på rådhuset nu.

- Ja, det er fordi jeg lige skal op og hente noget. Det tager ti minutter, så kører jeg derud.

- Så kunne du jo have taget din egen bil herop.

- Det kunne jeg godt.

- Der er meget skrappe regler for brug af tjenestebiler.

- Dem har jeg også overholdt, ja.

- Du overholder reglerne?

- 100 procent.

- Den holder jo hjemme i din indkørsel. Det må hjemmehjælperens tjenestebil ikke. Det må din heller ikke.

- Nej. den holder et andet sted. Men altså, jeg kan ikke sige andet end, at jeg er på vej ud til Amager. Så skulle jeg lige hente nogle papirer heroppe. Ellers var jeg duftet derud med det samme.

- 2014 er bilen købt, fremgår det af indregistreringen. Har du haft den stående hjemme i indkørslen siden 2014?

- Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Den holder typisk her. Eller også holder den på en anden kommunal arbejdsplads. Det er sådan, vi har lavet en aftale.

- Det her er din parkeringsplads?

- Det her er min faste parkeringsplads.

- Til den her bil?

- Ja.

- Her holder den altid, når den ikke holder derhjemme?

- Den holder ikke derhjemme. Vi har en skole deroppe for unge mennesker, der holder den på den kommunale arbejdsplads oppe i landsbyen.

- Men vi kan jo dokumentere, at hvis den ikke holder i din indkørsel, så holder den ude på vejen.

- Ja.

- Har du fået dispensation fra Indenrigsministeriet til at bruge tjenestebilen på særlige vilkår?

- Ikke Indenrigsministeriet. Det afklarer man med skattevæsnet.

- Har du fået en særlig ordning?

- Jeg har den ordning, at når jeg skal nogle andre ting, så kan man tage den hjem om aftenen og køre næste morgen.

- Hvordan har du fået den ordning i stand?

- Det er noget man aftaler med dem. Simpelthen. Sådan har jeg det bare. Hvis der skal laves om på den ordning, så bliver den selvfølgelig lavet om. Det har jeg ikke hørt, den skal.

- Mig bekendt er der ingen undtagelse for reglen om, at tjenestebiler skal holde på arbejdsstedet.

- Det er rigtigt. Den skal holde på arbejdsstedet.

- Hvorfor holder den så hjemme hos dig selv?

- Jeg tog den hjem i går. Det kan man godt gøre nogen gange - det har jeg fået at vide af skattevæsnet - hvis man næste morgen skal til et møde ude i byen, som jeg skal i dag. Nu skulle jeg så lige hente nogle papirer.

- Man må kun køre i en tjenestebil (mellem hjem og arbejde, red.), hvis man har chauffør, så man kan arbejde, mens man kører. Det har vi fået afklaret i forbindelse med Erik Nielsen-sagen.

- Men jeg har ikke nogen tjenestebil. Andre bruger den. Måske ikke lige så meget som mig, men...

- Hvem har ellers nøglerne?

- Nøglerne ligger i betjentstuen. De uddeler dem til dem, der beder om at kunne låne bilen. Jeg har ikke nogen speciel tjenestebil. Jeg låner denne her. Ligesom andre kan låne den.

- Det virker ellers som om, det kun er dig der bruger den?

- Det er det ikke.

- Hvem ellers bruger den?

- Det gør forskellige i kommunen. Jeg ved ikke, hvem der bruger den, når jeg ikke bruger den. Jeg har kun adgang til den, når jeg skal til nogen møder. Nu skal jeg til et KL-møde her senere.

- Du åbner for, at du ikke har helt styr på, hvordan reglerne er. Er du klar til at lade den stå her i buret fremover?

- Hvis den skal det, så gør jeg det.

- Det skal den jo.

- Det undersøges i øjeblikket ude i Rødovre. Hvis det bliver ordningen, så står den her. Kun her.

- Har du et papir fra skattevæsnet, hvor du har lov til at have bilen derhjemme?

- Nej, det får man ikke.

- Hvad er det så for en ordning, du siger du har?

- Jeg siger bare, at når man skal til et møde, så kan man bruge den. Det kan være to-tre gange om måneden eller sådan noget lignende, hvor man tidligt om morgenen skal køre til noget andet.

- Men du er jo kørt herop på rådhuset. Du er jo ikke kørt ud til et møde?

- Det er jo fordi, jeg skal hente nogen papirer. Andet er det ikke. Jeg kører igen om fem minutter.

- Hvorfor har du så ikke taget din egen bil?

- Fordi det indgår i de her ting, at man kan køre direkte til et KL-møde. Det er slet ikke noget problem.

- Det mener du?

- Nej, det mener jeg ikke, det er. Men hvis der kommer andre ordninger, så bliver den bare stående her.

- Her i weekenden kørte du jo herop i tjenestebilen. Det er jo ikke en særlig anledning ude i byen?

- Jeg var oppe og ha' et bryllup.

- Det er jo en glædelig begivenhed. Men det giver dig jo ikke lov til at blive befordret i en tjenestebil mellem hjemmet og rådhuset?

- Nej, det gør det ikke.

- Hvorfor gør du det så?

- Jamen, der bruger jeg min egen bil. Jeg har to biler.

- Den her bil kørte du i i lørdags.

- Men altså, jeg har den ordning jeg har. Den er jeg glad for. Jeg håber ikke, den bliver lavet om. Sådan er det. Jeg kan ikke sige andet.

- I har en anden bil i husstanden, den kunne du også køre i...

- Ja, det kunne man godt. Den bruger jeg sgu også.

- Hvorfor vælger du at tage din tjenestebil herop på en lørdag? Du skulle kun herop og have et bryllup.

- Jeg skulle have et bryllup plus et andet arrangement bagefter. Selvfølgelig kunne jeg have brugt den anden. Det er klart. Det regner jeg med, at man finder en løsning på.

- Fortryder du, at du har kørt mellem dit hjem og dit arbejde?

- Jeg har ikke brugt den ret meget. Men jeg har brugt den også til bryllupper. Det er da rigtigt nok. Hvis der kommer en anden ordning, så bliver det bare dén ordning. Sådan er det. Andet har jeg ikke at sige. Man kan lave hvilken som helst ordning, så er det den ordning, vi bruger, ikk.

- Men det er vigtigt, at din handlemåde er i overensstemmelse med loven.

- Det skal den være.

- Det har den jo ikke været, Ole.

- Det er fuldstændigt rigtigt. Den har været fuldstændig i overensstemmelse med loven.

- Det har den jo ikke, hvis du har kørt herop på en lørdag til et bryllyp.

- Jo, den har holdt et sted, hvor man er kørt op fra, ikk'. Det er da helt i orden, siger Ole Bjørstorp.