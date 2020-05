Olsen Banden for grim til Socialdemokratiet

Der er åbenbart en grænse for folkeligheden - en kommende skulptur af Olsen Banden er ikke pæn nok for socialdemokraterne i hovedstaden

Mette Frederiksen er vild med Olsen Banden.

Faktisk er statsministeren så begejstret, at hun fra Folketingets talerstol har sammenlignet Lars Løkke Rasmussen (V) med Egon Olsen og Anders Samuelsen (eks-LA) med Dynamit-Harry.

Kjelds rapkæftede kone, Yvonne, minder lidt om hende selv, mener den socialdemokratiske formand.

- Yvonne er en skøn figur i Olsen Banden.

- Det er Yvonne, der står der til sidst, sagde hun i oktober 2018 under Folketingets åbningsdebat.

Men på trods af partiformandens forkærlighed for Olsen Banden og de skæve karakterer har hendes partifæller på Københavns Rådhus vendt tommelfingeren nedad til en skulptur af den folkekære forbryderbande.

Som det eneste parti i borgerrepræsentationen stemte partiets medlemmer af miljø- og teknikudvalget imod, da opførelsen af skulpturen, der er en gave fra en privat forening, blev besluttet i slutningen af april.

- Den er ikke køn nok, påpeger et medlem af udvalget, Marcus Vesterager (S).

Mette Frederiksen har sammenlignet sig selv med Yvonne, som her fortæller de tre antihelte et par sandheder. Egon er ifølge statsministeren at sammenligne med Lars Løkke. Pr-foto

Ingen fine fornemmelser

Socialdemokratiets ledelse på Christiansborg hylder i disse år folkeligheden. Bruce Springsteen, Shu-bi-dua, Liverpool og 'Absolut Music 2' har alle mærket partitoppens hengivelse.

Derfor vakte det også stor undren blandt de øvrige partier på rådhuset, at socialdemokraterne afviser skulpturen af de ikoniske tyveknægte.

- Vi synes, at Olsen Banden-skulpturen passer rigtig godt ind i Valby, hvor optagelserne har fundet sted. Når nogen ønsker at give kommunen en gave, og den passer rigtig fint ind til kvarterets historie, så forstår jeg slet ikke, at Socialdemokratiet siger nej tak, siger Jakob Næsager, der er medlem af Det Konservative Folkeparti.

- Men kan du som konservativ med sans for den gode smag da ikke godt se, at når nu Rådet for Visuel Kunst er skeptiske, så kan I bruge den plads til noget endnu bedre?

- Vi har ikke så fine fornemmelser. Vi har ikke behov for smagsdommerne i Rådet for Visuel Kunst. Når vi ser skulpturen af Olsen Banden, og den ovenikøbet passer fint ind i omgivelserne, hvor der mangler udsmykning, så kan vi kun sige pænt ja tak til den gave.

- Vi konservative synes, den er folkelig. Vi er glade for den, lyder det fra Jakob Næsager.

Jakob Næsager vil ikke lade sig styre af smagsdommere. Foto: Søren Bidstrup/RitzauScanpix

Egons søn var tilfreds

Olsen Banden-skulpturen bliver trods Socialdemokratiets modstand opført i Valby, når initiativtagerne, der blandt andet er støttet af Nordisk Film og Olsens Bandens fanklubber i Danmark og Tyskland, har rejst penge (cirka 1,7 mio. kroner) til projektet.

Ove Sprogøes søn, Henning Sprogøe, var da også ganske begejstret, da en model af skulpturen blev præsenteret sidste år.

- Jeg synes. den er spændende. Jeg synes, der er godt træk i dem. God bevægelse. Der er lige noget med Egons hat, der skal justeres. Der er for meget bule og for lidt skygge, sagde sønnike til den folkekære skuespiller, som legemliggjorde Erik Ballings bandeboss, til TV2 Lorry.

Sådan ser en miniudgave af Olsen Banden-skulpturen ud. Kunstneren bag hedder Thor Larsen. Foto: Henrik Hildebrandt/Ritzau Scanpix

Efterkommere til skuespillerne 'inde i' Olsen Banden betragter modellen af den kommende skulptur. Til højre ses Daimi Gentle, som arbejdede sammen med flere af datidens stjerner. Foto: Henrik Hildebrandt/Ritzau Scanpix

Socialdemokrat: Ikke tilfredsstillende

Marcus Vesterager forklarer, at Socialdemokratiet på rådhuset stemte imod skulpturen, blandt andet fordi lokaludvalget havde svært ved 'at vurdere den kunstneriske værdi af det forslåede projekt,' som det lyder i udvalgets høringssvar.

Desuden var Rådet for Visuel Kunst skeptiske over for skulpturen.

'Værket lever ikke op til den kunstneriske værdi, man vil forvente af nye værker i byrummet.'

- Vi lagde os op ad, hvad de mente. Vi er ikke modstandere af en skulptur. Vi mener bare ikke, at den er tilfredsstillende, siger Marcus Vesterager.

- Alle de andre partier var ellers tilfredse?

- Ja, men det var så vores holdning til, hvordan den så ud. At de andre syntes, den var fin. Det må være op til dem. Vores holdning var, at det var det ikke.

- Er Socialdemokratiet blevet for fine til Olsen Banden?

- Nej, jeg kan nu godt lide Olsen Banden en gang imellem. Det tror jeg også, de andre medlemmer synes. Så det har ikke noget med Olsen Banden at gøre, at vi siger nej til den skulptur.

- Egon Olsen har jo ikke ligefrem varme tanker om socialdemokrater.

- Nej, det kan godt være. Jeg ved ikke, hvad Egon Olsen som sådan mener om socialdemokrater. Det har jeg ikke så meget at sige til. En fiktiv person må godt lave komiske udtalelser. Men det har nu ikke noget med sagen at gøre.

- Og det er du sikker på?

- Ja, det er jeg. Meget sikker.

- Det har bestemt ikke med andre ting at gøre. Du antyder, at en fiktiv persons holdninger til socialdemokrater skulle spille en rolle. Det synes jeg er søgt.

Marcus Vesterager under den seneste kommunalvalgkamp i 2017. Foto: Francis Dean/RitzauScanpix

- Jeg undrer mig bare over din forklaring. Når man ser visualiseringerne af den skulptur, så ligner den andre skulpturer i København af kulturpersonligheder. Dirch Passer, Gunnar 'Nu' Hansen, Victor Borge. Er det ikke bare sådan, den type skulpturer ser ud?

- Skulpturer kan se ud på mange forskellige måder. Vi har set på det her konkrete forslag. Det synes vi ikke, var tilfredsstillende. Lokaludvalget er heller ikke overbeviste om det kunstneriske udtryk.

- Hvorfor er den ikke pæn nok for dig?

- Den er nok lidt kedelig. Jeg synes godt, vi kan finde noget, som er mere fyldestgørende.

- Har du nogen forslag til, hvordan en Olsen Banden-skulptur kan se ud?

- Nej, det er en længere proces at formgive en skulptur. Mine umiddelbare tanker om, hvordan den skulle se ud, vil jeg ikke komme med her. Det vil ikke være et kvalificeret svar.

- Hvad tænkte du, da de radikale, som jo er ret finkulturelle, stemte for?

- Hvad de radikale skulle mene om den her skulptur, synes jeg ikke har så meget med den her sag at gøre.

- Så det er ikke, fordi socialdemokratier i København er finere end andre steder?

- Vi er ikke finere end nogen andre - på nogen måde, slutter Marcus Vesterager.

Skulptør Thor Larsens udgave af Olsen Banden kommer til at stå på Tingstedet mod Valby Langgade. Her en illustration fra det materiale, som er sendt til kommunen.