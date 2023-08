Olsen Dyhr skoser Socialdemokratiets indsats for rent drikkevand

Når SF mandag klokken 11 afholder pressemøde op til partiets sommergruppemøde, sker det på en mark i nærheden af Ringsted.

Og det er ikke tilfældigt, at det netop er her, at SF vil levere kritik af regeringen.

Det var nemlig på selv samme mark, at SF-formand Pia Olsen Dyhr i oktober sidste år stod sammen med statsminister Mette Frederiksen (S), politisk ordfører Mai Villadsen (EL), daværende politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R) og politisk leder Franciska Rosenkilde (AL).

Kvintetten foreslog dengang i et samlet udspil at forbyde sprøjtemidler på et areal op mod 200.000 hektar, en tyvendedel af Danmarks areal, frem mod 2030.

Det skulle sikre rent drikkevand.

Siden er der ikke sket så meget, mener Pia Olsen Dyhr.

- SF vil ikke se passivt til, mens vores drikkevand bliver mere og mere forurenet. Derfor bliver det også et centralt krav for SF til finansloven, at regeringen leverer på de løfter, siger hun.

Regeringen skal fremlægge sit udspil til finansloven for næste år inden udgangen af august.

Dannelsen af SVM-regeringen som afløser for S-regeringen efter valget i november sidste år forvandlede SF fra et ofte loyalt støtteparti til periodevis bister opposition.

Og nu er det altså tid til at levere på løfterne for Socialdemokratiet, mener SF, der ikke er imponeret af, at regeringen foreløbig har sat et pilotprojekt i gang på Fyn.

- Erfaringerne herfra skal bruges, når kortlægningen trinvist opskaleres og udrulles til hele landet fra 2024, meddelte Miljøministeriet i februar.

Men der er brug for hurtigere handling, mener Pia Olsen Dyhr.

- Vi har ikke brug for flere pilotprojekter, undersøgelser og frivillige aftaler. Vi har brug for handling, siger SF-formanden.

- Det grønne flertal bag aftalen er intakt. Nu må regeringen og den socialdemokratiske miljøminister (Magnus Heunicke, red.) levere på det aftalte, siger hun.