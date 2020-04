Olsen Dyhr vil sætte stopper for sharia-sheik: Staten skal igen producere vacciner

Pia Olsen Dyhr vil have regeringen til at fremlægge en plan for renationalisering af vaccineproduktion

Produktion af vacciner er kritisk infrastruktur og bør igen være på statens hænder.

Sådan lyder beskeden fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr, efter Ekstra Bladet i dag kan afsløre, at staten forud for salget af statens vaccinefabrik har ligget inde med advarsler om, at en pandemi - som den nuværende coronavirus - ville føre til forsyningsproblemer, hvis ikke vaccineproduktionen var nationaliseret.

- Det viser med al tydelighed, at det var en kæmpe fejl. Og det viser også, at økonomiske hensyn langt oversteg de sundhedsmæssige risici, da et flertal valgte at frasælge vaccineproduktionen, siger Pia Olsen Dyhr til Ekstra Bladet.

I Rigsrevisionens beretning om Statens Serum Institut fremgår det tydeligt, at et frasalg vil kunne føre til problemer for Danmark i en pandemi. Vis mere Luk

- Det tyder på, at man bare ville sikre et salg for enhver pris, og derfor skruede kraftigt ned for de sundhedsmæssige ricisi.

- Hvad siger du til, at den frasolgte vaccinefabrik, AJ Vaccines, nu faktisk har gang i udviklingen af en covid-19-vaccine ude på Artillerivej, som dog ifølge eksperter vil ende på verdensmarkedet og ikke direkte hos danskere?

- Det viser at salget var en kæmpe fejl. Det her område bør jo tælle som kritisk infrastruktur og dermed være på statens hænder.

Pia Olsen Dyhr vil nu arbejde for, at S-regeringen udarbejder en plan for renationalisering af vaccinefabrikken. Og den coronavaccine, som det private selskab AJ Vaccines har under udvikling, bør også komme på danske hænder, hvis det er muligt:

- Hvis det kan lade sig gøre, så ja. Og regeringen bør samtidig fremlægge en plan for, hvordan Danmark igen kan producere vacciner, test og værnemidler, så vi ikke havner i en situation igen, hvor vi mangler vitale redskaber i at opspore, inddæmme og behandle denne type epidemier.

- Det kan ikke være rigtig, at Danmark skal stå med hatten i hånden og vente alt for lang tid på at kunne købe af andre lande eller af en privat virksomhed, siger Pia Olsen Dyhr.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

